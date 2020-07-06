心脏支架能降价？高值医用耗材带量采购读秒

全国药品集采两年后，全国耗材集采如期而至。上个周末，一份名为《关于委托开展〈国家组织冠脉支架集中带量采购方案（征求意见稿）〉征求意见的函》的文件在业内流传。文件显示，国家医保局将从冠脉支架入手开展国家高值医用耗材集中带量采购，并推动建立高值医用耗材集中带量采购制度，反馈时间截至7月10日。也就意味着，高值耗材国家版集采近期将正式开启。

早有预兆

什么是高值耗材？口罩、纱布都是耗材，但高值耗材是指心脏支架、起搏器等介入类医用耗材，也就是会被“植入人体的器械”。这类耗材对安全性有严格要求，价格也比较高。以心脏起搏器为例，国产的心脏起搏器价格在2.5万-10万元之间，而进口起搏器有时能高达几十万。

“集中采购是降低高值耗材价格最有效的方法之一。”国家医保局副局长李滔说道。

根据上述文件，采购方式也延续了药品集采的“企业自主报价、充分竞争、多家中选的原则”，价格较低、降价幅度较大、符合质量要求的产品中选。

对于开展耗材集采的相关情况，北京商报记者联系北京医保局，对方表示暂时不方便透露。

然而，耗材集采并非毫无预兆。

5月28日，国家医保局官网发布了一条54个字的会议消息：5月28日上午，国家医保局副局长陈金甫主持召开了高值医用耗材集中采购改革座谈会，听取了部分企业和协会代表意见建议。

而就在5月初，国家医保局局长胡静林赴天津进行了一次调研。调研期间，胡静林出席了天津等九省份联盟采购高值医用耗材申报信息公开大会。彼时，胡静林表示希望联盟地区以本次采购为起点，将更多质优价宜产品纳入采购范围，为全国普遍开展高值医用耗材集中带量采购探索经验。

对于集采的参与单位，文件要求为2019年冠脉支架使用量超过1000个的公立医疗机构、军队医疗机构均应参加。已自行开展冠脉支架集中带量采购，且尚在合同期内的省份，可不参加本次集采。这也避免了省采和国采撞车事件的发生。

为什么是冠脉支架

冠脉支架即心脏支架，主要使用受众为心血管病人。

需求是第一导向。最新数据显示，我国心血管病患者达2.9亿，23%的国人患有高血压。

另外一个重要原因就是，心脏支架价格的虚高与混乱。据西安协同医院院长董协良介绍，安装一个心脏支架，患者要支付比出厂价格高数倍甚至十几倍的钱。“一个国产的心脏支架，出厂价不过3000元，可到了医院便成了2.7万元；一个进口的心脏支架，到岸价不过6000元，到了医院便成了3.8万元。”董协良说道。

不仅价格有问题，心脏支架的使用也有问题。“心脏支架的滥用现在已成为了心血管病人最大的隐患。”北大人民医院心血管病研究所所长胡大一教授表示，“现在支架做得过多这肯定是一个很严重的问题，在欧洲现在这种稳定病人，做支架的不到一半，只有四成多，中国接近八成。”

医生收取回扣，耗材与收入挂钩，降低耗材价格、规范耗材市场，第一步就是将医生的薪酬与耗材剥离。

2019年6月15日起，北京全市近3700所医疗机构全部取消医用耗材加成。“从医院层面来说，放支架的经济收益也已不再存在，医院、科室层面没理由鼓励病人去进行支架手术。”北京某三甲医院心脏外科主任医师李和平（化名）告诉北京商报记者。

在去年8月发布的《治理高值医用耗材改革方案》解读中，李滔强调，就是要促降价、防滥用，同时完善薪酬制度等，合理体现医务人员的技术劳务价值，促进医疗行业健康发展。

然而与药品集采不同，国内目前尚未对医用耗材做细致分类，而做细致分类的方式就是编码。复旦大学教授梁鸿告诉北京商报记者，医用耗材制定编码的难点在于耗材数量庞大、品种繁多，政策规定多样性，疾病诊断、手术操作、药品等编码时是以“万”为单位，但耗材编码是以“千万、百万”为单位的。

今年初，国家医保局发布了第一批医保医用耗材分类与代码数据，共30073个医保医用耗材代码；6月，又公布了第二批统一编码的耗材。据悉，国家医保局计划每季度发布一次医用耗材编码维护信息，形成常态化动态维护机制。

国产取代进口

上述文件将采购产品的范围限定在材质为钴铬合金和铂铬合金，载药种类为雷帕霉素或衍生物，药物载体涂层性质为非聚四氟乙烯的冠状支架中。进口三大家美敦力、波科、雅培的绝大部分产品均符合集采标准。

有业内人士指出，高值耗材集采的推进将加速该领域的国产替代，带量采购或将加速国产企业在创伤领域市占率的提升。

根据第21届全国介入心脏病学论坛公布的数据，中国心脏支架市场市占率排名前三的企业分别是24%的乐普医疗、23%的微创医疗和20%的吉威医疗，3家均为国产品牌。而他们的合计市占率已经达到了67%，基本完成了进口替代。

据北京阜外医院31病区主任邱洪介绍称，目前占据最主要市场的国产支架，已经打破进口垄断的局面。“比如，乐普医疗研制的无聚合物含药支架，可以加快内皮化，实现血管快速愈合，降低血栓发生率，提高晚期安全性；微创医疗开发的靶向释放药物支架，通过在支架表面血管壁侧定制凹槽，借助3D打印进行药物填充，从而控制药物释放、减少载药和聚合物装量，也能加速血管内皮化。”

“也正是国产支架的术后效果在一批又一批的患者状态里得到最好的印证，才铸就了当今心脏支架手术里国产支架取代进口的形势。”邱洪介绍称，目前他所手术的患者，有80%都会选择国产支架。（记者 陶凤 常蕾）