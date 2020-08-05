当心脏有这四种情况时，建议做冠状动脉造影

近年来，由于肥胖、高血压、高脂血症等疾病的增多，冠心病发病率也呈现上升的趋势。据统计，每年全球因冠心病死亡的人数居死因的首位，远远超过癌症，冠心病引起的急性心肌梗死，不稳定型心绞痛，心力衰竭，心律失常都是致死元凶。

然而，冠心病早期症状不明显，等到发病时，症病情已经很严重了。因此，需要更早地发现冠心病，给予一定的预防措施，才能避免疾病的加重。

如何能早期诊断出冠心病？广州市番禺区中医院心血管内科主任祁家祥指出，目前冠心病的确诊手段主要有两种：冠状动脉造影和冠状动脉CTA（冠脉CT血管成像技术）检查。冠状动脉造影是将导管从桡动脉穿刺送到冠状动脉口，将造影剂注入冠状动脉，显示是否存在冠状动脉狭窄。冠状动脉CTA是静脉注射造影剂后多层CT扫描重建冠状动脉图像的检查方法。

专家表示，前者结果准确性高，是诊断冠心病的金标准；血管造影时如发现严重血管狭窄，可以直接介入治疗。

而后者创伤小、费用低，门诊即可完成，在血管问题不大时比较准确，而血管问题较大时则相对不太准确。

通过优缺点的对比，祁家祥主任建议做冠脉造影检查的主要是高度可疑冠心病的人群，一般来说有以下四类：

（1）具有冠心病的危险因素 (高血脂、高血糖、高血压等)，胸痛、胸闷符合心绞痛发作特点，伴有心电图改变；

（2）近来符合心绞痛发作特点的症状发作频繁；

（3）急性心肌梗死患者，有典型症状，伴有出汗等，有心电图典型改变；

（4）曾经放过支架的患者，最好选择冠脉造影复查。

而建议做冠脉CTA检查的多考虑冠心病可能性不大，并需要确诊的人群。因为冠脉CTA最大的特点是阴性时准确性高，也就是说，如果冠脉CTA正常，得冠心病的可能极小。比如：

（1）对于病变不严重，症状不典型，无缺血心电图改变，心肌酶正常的，冠心病可能性小，推荐做冠脉CTA；

（2）反复多次就诊，大量无创检查均未能确诊，心理负担重者，也可以选择冠脉CTA排除诊断。（羊城晚报记者 张华 通讯员 李依颖）