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冠心病究竟能不能彻底治愈？

本报记者 吴佳佳

2020年08月09日08:44 来源：经济日报

　　“冠心病是一种慢性疾病，由冠状动脉粥样硬化狭窄引起，在临床上通过手术可以得到有效控制，但不能完全根治，术后还需要进行系统的康复治疗。”相关专家表示，如果冠心病患者不进行后续康复治疗，还继续坚持错误的生活习惯，则还可能发生微循环障碍、支架内再狭窄、支架／桥血管血栓等，或是心脏其他部位产生新的病变，导致术后心绞痛。

　　老张今年65岁，去年查出冠状动脉病变后接受了动脉搭桥手术治疗，手术非常成功，老张术后一个星期就出院了。但出院后的老张像是换了一个人，常常为病情焦虑不安，原来性格开朗的他变得不爱出门，经常在家一坐就是一天，而且依旧保持抽烟、喝酒的习惯。好景不长，手术后一年，老张又开始感觉胸闷气短，有时出门没走多远胸口就疼痛难忍，不得不停下休息；去超市买菜，拎东西的活儿也落在了老伴身上。前往医院复诊，才发现搭桥手术后，桥血管又出现堵塞的情况。老张更加沮丧了：我这冠心病，到底还能不能治愈？

　　老张的案例就是冠心病患者术后心绞痛的一个典型代表。“有些患者并不是真的心脏有问题，而是因为在手术后出现了一些心理障碍，总担心自己的心脏问题，不敢上班、不敢活动甚至不敢睡觉。这种情况影响了冠心病患者的生存质量，如果不及时进行疏导和改善，还可能会引发新的问题。”北京大学人民医院丁荣晶教授说。

　　《中国心血管病报告2018》显示，中国心血管病（CVD）患病率处于持续上升阶段，其中冠心病患者达到1100万人。介入治疗是冠心病尤其是急性冠心病的常见治疗手段，根据国家卫健委冠心病介入治疗注册数据，2017年大陆地区冠心病介入治疗总例数为753142例（包括网络直报数据及部队医院数据），较2016年增长13％。

　　全球急性冠状动脉事件注册（GRACE）研究数据表明，冠心病患者出院后6个月内死亡、卒中和再住院率高达25％，4年累积病死率高达22.6％，而且死亡患者中有50％死于再发心肌梗死。即使存活，30％的冠心病患者活动受限，30％的患者无法正常工作，45％的患者存在焦虑抑郁。“如果不做好预防和康复，支架手术后和心梗后10年再次发生心梗和心绞痛的风险约为30％。”丁荣晶表示。

　　支架或搭桥手术的治疗，可以有效挽救冠心病患者的生命，但是并不能完全解决患者的根本问题。手术后还需进行综合的心脏康复治疗，为每个患者量身定做适合自己的治疗方案。其中药物和运动治疗是改善心肌缺血和心脏功能的核心，同时还需要配合生活方式的改善以及患者心态的引导。否则，例如术后心绞痛这样的症状，会严重影响冠心病患者的生存质量，使其迟迟无法恢复正常的生活状态，还会进一步加大冠心病患者的照料难度，增加照护成本。

　　据了解，为更好地了解中国冠心病患者在术后康复过程中所面临的真实状况，发现患者未被满足的治疗需求，中国康复医学会心血管疾病预防与康复专业委员会等机构发起“冠心病患者生存质量调查”，以期为改善中国冠心病患者生存质量提供依据，提升我国冠心病患者的整体治疗水平及生存质量。

(责编：许晓华、李轶群)


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