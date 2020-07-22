三伏天太热睡不着？小心冠心病找上门

近年来，随着生活节奏的加快，人们的工作和生活压力越来越大，冠心病成为危害人类健康的“头号杀手”，发病率逐年升高，发病年龄越来越年轻化。研究显示，睡眠时间与冠心病风险呈“U”型关系，睡眠时间过长或过短都会显著增加患冠心病风险。每天睡7~8h，患冠心病的风险最低。与每天睡7h相比，每减少1h，患冠心病的风险就升高11%；每增加1h，患冠心病风险则升高7%。由此可见，改善平时的生活习惯对于预防冠心病的作用是非常重要的，那么冠心病早期有哪些症状？如何通过睡眠预防冠心病呢？

冠心病的表现及风险

冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病，常常被称为冠心病。临床上主要有原发性心脏骤停、心绞痛、心肌梗死、心力衰竭和心律失常等类型。

生活中患者会表现为脉搏不齐，出现忽快忽慢症状；遭受寒冷、惊吓刺激或用力时会心悸；从事体力劳动出现心慌气短、易疲乏；熟睡中惊醒后出现胸闷、气短、心悸；身处人多场合时更容易出现缺氧、胸闷等症状。

如何通过睡眠预防冠心病

1.养成规律作息

冠心病是由生物学因素、心理因素和社会因素造成的，养成良好的作息习惯是非常重要的。长期睡眠欠佳会打破人体正常的生物钟，容易引起脏器功能失调。此外睡眠不足会导致人吃得更多，破坏饮食结构，褪黑素分泌减少，易加重心理和生理失调，从而诱发高血压、冠心病。因此，早睡早起，避免熬夜工作，定期监测和控制血糖、血脂、血压，能够起到预防作用。

2.注重午休质量

午休的最佳时间是1点~2点，每天午睡半个小时，冠心病发病率会减少30%。餐后活动20分钟后进行1小时左右的午休，能够有效舒缓心血管系统，缓解紧张情绪。

3.营造睡眠环境

人生有三分之一的时间是在睡眠中度过的，好的睡眠环境是提高睡眠质量的第一步。保持卧室良好的通风环境，睡前减少接触电子设备的时间，睡姿采取右侧卧、头高脚低等方式都能够减缓心脏压力。

本文由中国睡眠学会主任医师彭志平进行科学性把关。