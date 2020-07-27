专家讲科普：冠心病的外科治疗——非体外循环心脏跳动下冠脉搭桥术

“心脏搭桥手术”确切的名称是“冠状动脉搭桥术”，也叫“冠状动脉旁路移植术”，它是冠心病心肌缺血的有效治疗手段之一。

冠脉搭桥手术从患者身上其他部位取下一段正常血管，一端与升主动脉相连，另一端与冠状动脉狭窄部位远侧相连，从而把主动脉血桥接到冠脉远端。因这种手术方法如同架桥，所以形象地将之称为“冠状动脉搭桥术”。陕西中医药大学第二附属医院心胸外科主任柏本健表示。

随着技术的进步，人们对手术技术的要求不断提高，随着心外科技术的日益成熟，目前冠脉搭桥方式也得到了快速的发展，从开胸到小切口微创、从体外循环设备辅助到心脏不停跳搭桥等等，为冠心病患者带来福音。今天，我们就请专家聊聊非体外循环心脏跳动下冠脉搭桥术。

什么是非体外循环心脏跳动下冠脉搭桥术？

非体外循环冠脉搭桥术是外科医生在心脏不停跳情况下，在无体外循环支持的心脏上进行搭桥手术。

由于心脏手术的很大一部分并发症与心脏停跳和体外循环的应用相关，与传统冠脉搭桥手术相比，非体外循环冠脉搭桥术就是不用体外循环在正常跳动的心脏上完成搭桥手术，避免了大部分的并发症、降低了手术风险。但是随之而来的手术技术要求也相对较高，需要经验丰富的高水平心外科医生才能掌握此项技术。

非体外循环冠状动脉搭桥术有什么好处？

1. 降低手术风险、减少并发症

心脏不停跳可以避免心肌缺血、再灌注损伤。非体外循环可以避免体外循环造成的降温、血液稀释、抗凝、血球的机械性损伤、电解质紊乱及脏器水肿、功能障碍等不良影响。还可以减少输血或不输血。此外，医生采用先行吻合主动脉端，后吻合冠脉端的方法，可以尽快恢复缺血心肌的血液供应，同时最大限度减少心脏的搬动，也增加了手术的安全性。

2. 恢复快、术后再通畅率高

一般来说，不停跳下冠脉搭桥手术后，病人一般恢复都很快，术后当天或次日即可拔出气管插管，三四天就可下地行走，最快一周即可出院，术后胸闷、胸痛症状改善明显。据报道，术后10年之后冠脉桥的再通畅率在90%以上，可以过正常的生活以及进行体力劳动。

3. 降低医疗费用

与体外循环下手术相比，该技术因省去了体外循环过程，减小了手术创伤，缩短了住院时间，减少了病人住院日等，同时也就降低了住院费用。

哪些冠心病患者适合做非体外循环冠脉搭桥术？

一般而言，只要需要或者适合做冠脉搭桥术的患者，都可以选择非体外循环冠脉搭桥手术，包括多支血管病变，或者左主干合并多支血管病变。

特别是对于那些对体外循环有禁忌症或具有高龄、肾功能不全、有慢性阻塞性肺病、主动脉钙化、弥漫性脑血管或周围血管病变、脑血管病史、出凝血功能障碍者等高危风险因素的患者，更适合选择在非体外循环心脏跳动下行冠脉搭桥手术。

非体外循环冠脉搭桥术有哪些局限性？

但是非体外循环冠状动脉搭桥术也有一定的局限性，因为手术技术要求高，需要有一个训练有数的团队，术中麻醉要求平稳，维持好血压和心率。其次对于冠心病合并心脏其他器质性疾病（比如室间隔穿孔，心脏瓣膜疾病，室壁瘤等），需要同时手术时，则需要在体外循环下完成手术。

展望：随着我国心脏外科事业的不断发展，我们有理由相信心脏不停跳冠脉搭桥这样一项医疗技术能够帮助更多心脏病患者重获健康。