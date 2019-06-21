夏至养生：多吃"苦"少食冰 晚睡早起“轻”运动

编者按：今天是夏至，为一年中日照最长的一天，也是中医养生论中非常重要的节气。今天，我们就跟大家聊聊夏至养生的那些事儿。

【饮食篇】

竹蔗茅根饮，夏至消暑气

夏至时，人的身体由于气血外张，脾胃机能相对减弱，饮食应以清淡、容易消化为主，避免大鱼大肉或高汤大补，以起到调理胃气、保养精气的作用。同时，人们还应适当进食具有清热、解暑、养阴功效的食物，以适应自然气候的变化。为大家介绍两款夏至保健汤品。

竹蔗茅根饮。做法：鲜白茅根100克，竹蔗200克，将竹蔗切碎略捣，加入鲜白茅根，加水适量，煎沸去渣饮用。功效：清热生津、止咳止呕。可用于夏季保健或作为消暑凉茶饮用，也适合肺热咳嗽、咳痰黄稠、胃热呕吐的患者饮用。

茅根粥。鲜白茅根150克，粳米50克，冰糖适量。取鲜茅根择净，切碎后煎煮取汁，去渣，入粳米煮至粥快熟时，加入冰糖再煮4~5分钟即可。功效：清热祛湿、凉血止血，适合伴有水肿、小便不利、尿血等症状的人群食用。

少喝冰饮 多吃“苦”

夏天养生，饮食方面也有一定的讲究。不少民众，尤其是年轻人喜欢吃喝大量的凉菜、冷食、西瓜、冰镇啤酒等冷饮，这造成了肠胃功能紊乱，导致腹泻、腹痛。另外，由于气温升高，食物中的各种细菌生长繁殖很快，常温放置的熟食容易被细菌污染，即使放在冰箱里，也不能保证绝对安全。还有，炎热的时候，人们常在空调房里生活和工作，身体机能往往下降，身体抵抗力会变弱，病菌易感性增强，容易发生副伤寒、细菌性痢疾、食物中毒、急性肠胃炎、急性胰腺炎和霉菌性肠炎等肠胃疾病。

清远市中医院养生专家陈太日建议夏天可多吃苦味食物，如苦瓜骨头汤能清泄暑热，增进食欲，但要适量，否则伤胃。另外可多吃粥，夏季喝消暑保健粥则是饮食调理措施之一，如绿豆粥、金银花粥、薄荷粥、莲子粥、荷叶粥、莲藕粥等都是很好的夏季饮品。

夏至食疗方

“一卵孵双凤”

材料：椭圆形西瓜一个（约2500克），小母鸡2只（约800克），水发海参50克，水发冬菇25克，水发玉兰片（笋干）25克，火腿25克，水发干贝50克，葱姜丝少许；料酒、精盐、西瓜汁及橄榄油少许。

制法：西瓜削去外皮，切盖，挖出瓜瓤，留瓜皮约2-3厘米厚，洗净备用。将玉兰片、海参、冬菇、火腿切成长片，除火腿外，都用沸水氽过捞出。小母鸡宰杀后，去毛及五脏，择洗干净，剔骨留肉，放入盆中，加入料酒、精盐、味精、橄榄油、西瓜汁、玉兰片、海参、冬菇、葱姜丝，拌匀，腌至入味。将西瓜放入大瓷盆内，然后把腌好的鸡连同配料一起装入西瓜中，盖上瓜盖，用竹签别住。旺火蒸至鸡烂时取出，开盖即可食用。

五味龙眼洋参茶

材料：五味子5克，西洋参5克，龙眼肉5克，冰糖20克（1-2人份）。

制法：将五味子洗净，去杂质；西洋参浸透切片；龙眼肉洗净，去杂质，将冰糖打碎成屑。将五味子、西洋参、龙眼肉、冰糖屑同放炖杯内，加入清水250毫升，放在武火上炖，再用文火炖煮25分钟即成。

功效：益气生津，养心安神。

乌梅冰糖饮

材料：乌梅15-30克，冰糖适量（分量根据各人口味添加）；陈皮、玫瑰花、山楂根据各人情况选用3-5克。

制法：乌梅、陈皮、玫瑰花、山楂加水500-1000毫升，大火滚开后转小火煮30分钟，加入冰糖适量。放温后即可服用，无需冰镇。

【养生篇】

心态平缓勿急躁

进入夏季，心情变得容易急躁，《黄帝内经》说，夏季要使志无怒，即心情要愉快，使气得泄，不要压抑自己。精神内守，病从安来，就是这个道理。心情不好时可以少吃一些甜食缓解一下，饱满的精神状态和充足的体力也能给你带来好心情。

防暑降温要做好

夏至期间，全国气温高、光照足、雨水也多，农作物生长旺盛。夏至过后，一年中最热的时期就要到了。

人的胃肠功能因受暑热刺激，其功能就会相对减弱，容易发生头重倦怠、胸脘郁闷、食欲不振等不适，甚至引起中暑，伤害健康。做好防暑工作，应避免在强烈的阳光下暴晒，外出时，应采取防晒措施，如打伞、戴遮阳帽、涂防晒霜等。

晚睡早起最适当

起居调养，以顺应自然界阳盛阴衰的变化，宜晚睡早起。夏季炎热，“暑易伤气”，若汗泄太过，令人头昏胸闷，心悸口渴，恶心甚至昏迷。安排室外工作和体育锻炼时，应避开烈日炽热之时，加强防护。

艾灸养生作用大

生病的人大多属于阳虚体质。艾叶是温性的，属于纯阳之物。艾灸能够温通经络，祛除寒湿，补益人体阳气。夏天又正好是自然界阳气最重的时候，两者的阳热合在一起，温补的作用更强。所以在夏季大自然阳气最盛的时候艾灸，补益的效果能够达到最佳。

补水多喝温开水

夏季气候炽热，挤地铁耗费更大，要注意多喝水，不要等到口渴才喝水。不要怕费事不喝水。少喝冰水，过凉的饮料会刺激胃肠道，影响消化液的分泌使食欲减退，造成消化不良、厌食、腹部胀痛、腹泻等胃肠道疾病，有一些温热的水反而更解渴。

【注意事项】

夏季适宜柔性运动

夏至过后，天气炎热，运动最好安排在清晨阳光初照或夕阳西下时为好，宜选择柔和、动作缓慢的散步、跳舞、太极拳等运动方式，时间在1小时左右。

夏季不宜做剧烈运动，因为剧烈运动容易出现大汗淋漓，汗泄太多，不但伤阴气，也会损阳气。在运动过程中，出汗过多时，应适当饮用淡盐水、红豆绿豆糖水，或吃些西瓜等。

运动后虽很热很渴，但应控制冷食冷饮，如各种碳酸饮料、汽水、冷冻过的瓜果等，避免损伤脾胃、影响食欲，甚至引起胃肠功能紊乱等症状。

运动后不能立即用冷水洗头、淋浴，否则会引起寒湿痹证、头痛等多种疾病。

睡眠每天保证7小时以上

夏至，顾名思义是夏天的到来。由于天气的原因，这时候大多数人会出现全身困倦乏力，头痛头晕的症状，严重时可影响日常生活和工作。

这是因为气温升高造成人的焦虑和烦躁，在食欲不振和生活、工作压力之下，这些积累许久的糟糕情绪就会迸发。

另外，由于夏至气温升高，排汗系统也出现变化，人体只能通过排汗来散热，这就使得体内的水分大量流失，如果这时候不及时补充水分，人体的血容量就会减少，大脑会因此而供血不足，从而引起头痛头晕。如果更严重的话，随着水分流失多，体内血液黏度上升，血液循环受阻，还容易诱发血栓、心梗、冠心病、中风等心脑血管疾病。

造成头痛头晕的另一种原因是，人体出汗时体表血管会扩张，更多的血液会流向体表，这种血液的再分配可以使血压偏低的人血压更低，从而发生头痛头晕。

这时候，为了减少头痛头晕，还得注意休息时间的调整。养生专家称，为顺应自然界阴阳盛衰的变化，一般宜晚睡早起，并利用午休来弥补夜晚睡眠的不足。年老体弱者则应早睡早起，尽量保持每天有7小时的睡眠时间。（人民健康网综合自生命时报、南方日报、郑州晚报）

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