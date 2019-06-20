夏季养生先养心！做好这些动作平安度夏天

编者按：中医五行学说认为，夏属火，火气通心。夏季闷热难耐，人们出汗多，容易耗心阴、损心阳，除了容易发生中暑，脑卒中、心梗等心脑血管事件的风险也提高了。中医认为，心为君主之官，脏腑百骸皆听令于心，心动则五脏六腑皆摇，心安则血脉通畅、五脏六腑安宁。因此，夏季养生首重清心养心。今天人民健康网就与你说说夏季养心那些事。

夏季养心三原则

清火。夏季养心先清火，“灭火”也要分人群、分类型。心思过重的女性在夏季多有心火和肝火：心火导致的心烦失眠、口舌生疮、舌红等症状，可用竹叶5克泡水代茶饮，平时吃些苦瓜、草莓等降心火的食物，经常按摩少府（握拳后小指按着的手掌处）、少冲（小指内侧，距指甲角0.1寸）穴位；肝火导致的爱发脾气、头痛、头晕、口苦等症状，可以用菊花5克泡水喝，降火明目，配合按摩太冲（足大趾和二趾间缝隙向上的凹陷处）、行间（足大趾和二趾连接处）。抽烟喝酒的男性要去肺火、胃火：肺火导致的咳嗽、咳痰、嗓子疼，要注意清润、化痰，可以多吃白萝卜、雪花梨、莲藕、百合、枇杷等，每天按摩鱼际、少商（拇指外侧，距指甲角0.1寸）两个穴位；胃火导致的脸上长痘、口气重、便秘等问题，要多吃绿豆、苦瓜、苦菜、黄瓜、西瓜、冬瓜、薏米，平时按摩内庭（足二趾和三趾连接处）、厉兑（足二趾外侧，距指甲角0.1寸）两个穴位。老年人脏器功能下降，容易有肾火和肺火：肾火导致的五心烦热、头晕、腰酸耳鸣等症状，可吃黑木耳、枸杞、桑葚等滋阴之品，平时按摩太溪（足内踝尖与跟腱之间的凹陷处）、涌泉（足趾弯曲时前脚掌中部凹陷处）二穴；肺火导致的干咳、便秘，可用冰糖、银耳、雪花梨一起煮水喝。年轻人夏季爱喝冰镇饮料、吃高热量食物，因此多有肺火和脾胃火，要注意健脾利湿，多喝绿豆汤，也可用竹叶或荷叶3克泡水喝。

养阴。春夏之时，自然界阳气升发，养生宜顺时而养，养护体内阳气，谓之“春夏养阳”。但夏季不能一味养阳，因为临床上单纯的“阳虚”或“阴虚”很少，多见阴阳两虚偏于阴虚或偏于阳虚，故而应“养阴扶阳”。

夏季饮食以滋阴润燥的食物及水果为主，例如怀山药、芝麻、鸭肉、荸荠、甘蔗等，平时可以用百合、沙参等滋阴润肺的中药材来泡水、熬粥或煲汤。如果有阳虚的症状，例如怕冷、腰酸腰冷痛、头昏耳鸣等，可以服用金匮肾气丸来滋阴补阳，且不上火。另外，夏季昼长夜短，阳气充盛，阴气不足。因此夏季的睡眠时间也要做一定的调整，就寝时间为晚上10：00～11:00，早晨起床时间为5：30～6：30为宜。

补气。夏季闷热潮湿，动不动就大汗淋漓。“卫气属阳，行于脉外”，意思是说人体的卫气如同卫士守护着我们的体表，卫气虚就会导致“卫表失固”，门户大开，体内的津液易于外泄，人体表现为异常多汗。中医认为“气随汗脱”，汗出得越多，卫气流失就越多，形成恶性循环，所以夏季养生要注重补气。

常用的补气食物如小米、粳米、莜麦、扁豆、胡萝卜、香菇、豆腐、马铃薯、红薯、牛肉、兔肉、猪肚、鸡肉、鸡蛋、鲢鱼、黄鱼等。气虚比较明显的，如出现精神不振、气短懒言、乏力，可用生晒参、西洋参泡水喝，补气旺神。每天按摩脾腧穴和足三里穴可改善气虚。夏天出汗过多时要补充盐分，在清淡饮食的基础上，佐以少量咸菜，可以增进食欲。

养生做做养心操

将两手掌心的劳宫穴进行对搓，搓3～4分钟，使两个掌心发热即可，这对调理心脏机能很有好处。搓热掌心后，将双手合十，让手掌的大鱼际从上往下按揉胸口两乳之间的膻中穴，搓个五分钟，使膻中穴局部发热，有助于有宽胸理气，调节心肺。搓完膻中穴后，用掌根由膻中穴向下推，两手交替，共推5分钟，能起到理气的作用。一套操坐下来只需要十五分钟左右，非常方便。

夏季养心三字经

养心阳：心阳虚是心气虚的发展，是心脏功能减弱的一种表现。心阳虚者经常出现心慌气喘、四肢冰冷、面色苍白的症状，这类人一定要避免出汗过多，以免伤了心阳。同时服用西洋参或饮用黄芪泡水，缓解心阳虚症状。

养心阴：心阴虚的人多半呈现“五心烦热”症状（指两手手心、两足足心发热，心胸烦热）、咽喉干痒、失眠。心阴虚的人要避免过度劳累，减少出汗，多食用大枣、小米粥一类的食物，以缓解心阴虚症状。

养心血：心血虚的人常出现头晕乏力、脸色发白、唇甲色淡的症状，可通过当归、阿胶等补益气血的药材加以调理。

养心食疗粥先行

夏季可以熬碗酸枣仁粥。酸枣仁是一味宁心安神的好食材，熬粥时放点有助于养护心脏。从药店买点酸枣仁，每次熬粥时加个20、30克就可以，睡眠不好的人，还可以配合放点莲子，清心安神。

此外还可以熬点荸荠水，化解身体的油腻、疏解瘀滞、清热利咽，有助于凉血解毒，对心脏的养护也能起到辅助保健的作用。将10~15个荸荠削皮后，加入200毫升水，将荸荠煮熟后即可，荸荠水煮好后稍稍晾一下，再放点蜂蜜就可以喝了。

这十一种粥夏食用也能养心，西瓜粥、绿豆粥、鲜藕粥、荷叶粥、莲子粥、苦瓜粥、菊花粥、冬瓜赤豆粥、百合银花粥、麦仁大米粥和薏仁扁豆粥。

养心多吃四果和三薯

夏季吃些西瓜、黄瓜、桃子和苦瓜，以及紫薯、马铃薯和山药等也有利于养心。

常喝三款养心茶

心烦口干沏参莲

做法：取西洋参3克、莲子（带心）10克、麦冬5克，可用研磨机打成粉后混合，一天内分次以开水冲饮。

方中，西洋参为君药，味苦微甘，性凉，归心、肺、肾经，为夏季清补佳品，补益元气却不燥腻，能清热生津、养阴益气、提神醒脑，最适合夏季气阴两虚患者，表现为神疲乏力、心烦口干者饮用。莲子及莲心为臣药，其中莲子味甘性平，能健脾益胃、养心安神，素有“脾果”之称；莲心为莲子中央的青绿色胚芽，味苦性寒，有清热降火、养心安神的功效，适合心烦不宁、梦遗失眠者饮用，但用多了则苦寒伐胃，不宜长时间饮用。麦冬同为臣药，味甘微苦，性微寒，归肺、心、胃经，有清心除烦、养阴润肺、益胃生津的功效。全方三味药共用，可清心火、养心阴、宁心神、止口渴、健脾胃。

值得注意的是，心火较旺者喝3~5天后，如果出现流清口水、食欲下降、大便稀溏等脾胃虚寒的症状，应停止饮用。

暑热尿少煎三叶

做法：取鲜荷叶半张或一张，新鲜竹叶及竹叶心15~30克，上述材料用清水冲净并浸泡20分钟左右，放入锅中，注入清水，煎15~20分钟，放凉后以茶代饮。

方中，荷叶为君药，味苦性平，入心、肝、脾经，能清心防暑、排毒养颜、消脂解腻，是天然的夏季减肥良药，适用于夏季暑热挟湿所致的头昏头重、食少腹胀、胸脘痞闷、神疲烦渴、肢体困重、大便黏腻不爽、汗出不透者饮用。新鲜竹叶及竹叶心为臣药，竹叶心指竹叶的幼叶，两者功效性味相似，味甘、淡，性寒，擅长清热除烦、通淋利尿，适用于心火炽盛或热病后余热未尽引起的口舌生疮，尿少而赤、涩痛，烦热口渴等症状，可导热下行，使暑热从小便解。三叶饮材料天然易得，口味甘淡，合用加强清暑降火、养心除烦、解腻开胃的功效。代茶饮既能生津止渴，又通过排尿使暑热邪有出路，尤其适合作为夏日消暑药茶饮用。

食欲不振煲茯苓

做法：取茯苓20~30克、薏仁20~30克、山药20~30克、连皮冬瓜300~600克煲水饮用。

方中，茯苓为君药，味甘淡、性平，入心、脾、肺经，具利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效，常用于治疗夏季暑湿困阻所致的惊悸、呕逆心烦、食欲不振、皮肤湿疹、大便稀溏等症。薏仁为臣药，味甘淡，性微寒，能健脾利水、清热消暑、止泻除痹，如果出现脾虚腹泻，可在铁锅里用小火把薏仁翻炒至表面微黄，米粒鼓起并发出香气，此为熟薏仁，可加强健运脾胃、补虚止泻的功效。山药同为臣药，味甘性平，为药食兼用的补脾第一良药，有健脾补虚、滋精固肾、补中益气的功效。连皮冬瓜为佐药，作为夏季消暑利水的家常菜，冬瓜味甘淡，性凉，能养心护肾、清热解暑、利水消肿、瘦身减脂。连皮煲水，可加强清热利尿的功效。诸药合用，以健脾益胃、清热解暑为主，并且利水渗湿。（人民健康网综合自人民日报海外版、健康时报、生命时报）

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