营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？本期《吃货指南》栏目，跟您聊聊关于吃早餐的那些事儿。

营养早餐“三要三不要”

营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？具体来说，有以下“三要三不要”。

要淀粉类主食。面包、馒头、杂粮粥、红薯等淀粉类食物在早餐中的地位非常重要。它们的主要成分是碳水化合物，在人体中，碳水化合物可以转化为葡萄糖，而葡萄糖是人体主要的能量来源。此外，淀粉类主食有利于消化液分泌，能促进消化，对肠胃也有保护作用。早餐时可以适当吃点粗杂粮，比如杂豆粥、小米粥等，富含B族维生素、膳食纤维，营养价值要比精米白面高。

要富含蛋白质的食物。选择易消化吸收的优质蛋白质，这类蛋白质中的氨基酸利用率高，各种氨基酸的比率符合人体蛋白质氨基酸的比率，容易被人体吸收利用。早餐建议要有奶类、蛋类、豆类、肉类中的两种，它们不仅能为机体提供充足的蛋白质，让早餐营养更全面，还可延缓胃的排空速度，延长餐后的饱腹感，让早餐更“抗饿”。

要富含膳食纤维和植物营养素的果蔬。早餐吃点果蔬可以提供丰富的维生素、矿物质、膳食纤维，有助于维持肠道正常功能。尤其值得一提的是，果蔬中含有众多植物自身合成、且对人体有益的天然有机化合物，这类植物营养素对人体具有一定调节生理功能的作用。因此，好的早餐中，水果蔬菜至少要有一样。吃碗蔬菜沙拉，馒头、面包里夹几片生菜、黄瓜，煮面时加些青菜，或把水果洗净带在路上吃，都是简单易行的方法。

不要油炸类食物。油炸的烹饪方式不仅会使营养成分遭到破坏，还会产生多种对健康有害的物质。油条、炸糕等油炸食品热量高，含有较高的油脂和氧化物质，可能增加肥胖的风险。烧烤熏制的食物，尤其是肉类，比如培根、熏肠等，可能会产生致癌物。

不要高盐食物。腌制蔬菜、咸菜、榨菜、酱菜等食物营养价值很低，刺激味蕾的同时，还含有大量盐，不但对控制血压不利，还容易引起钙质流失。

不要高糖饮料。果蔬饮料、牛奶饮料、酸奶饮料等饮料喝起来口感很好，看上去似乎也很有营养。事实上，那只是糖、香精和其他食品添加剂调制出来的，真正蔬菜、水果和牛奶的含量很少。

辰时，吃好早餐养胃气

辰时指早晨7点~9点，此时阳气浸润，逐渐张扬，万物生命活动也跟着活跃起来。中国传统医学认为，辰时为胃经当令，此时人体气血将汇聚到胃腑，是吃早餐的最佳时间，因此古人又称辰时为“朝食”之时。养成辰时良好的进食习惯，对机体保持充沛精力十分重要。

吃好。《黄帝内经》云：“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”，“吃好”代表着要营养充足、全面，最好能够包含谷肉蔬果。建议早餐以五谷类为主，如小米粥、杂粮粥、全麦面包、面食等以滋补养胃，并适当进食肉奶类如瘦肉、鸡柳、牛奶、鸡蛋等补益精血，水果类和蔬菜类有益气生津、调和寒热的功效，根据口咽干燥情况，适当配合进食果蔬，如苹果、橙子、圣女果、西兰花、紫甘蓝等。

吃慢。中医认为，胃腑为空腔脏器，其性是以降为顺。为让食物更好地在胃里吸收，需要养成“细嚼慢咽”的进食习惯。现代研究也证明，细嚼慢咽能促进胃液分泌，将食物磨得更细，便于消化吸收并减轻胃肠负担。尤其老年人牙齿稀松、消化功能逐渐减退，各种消化液分泌减少，加之肠道蠕动减弱，更应细嚼慢咽以促进消化酶分泌。因此，建议早餐不要少于15分钟，老年人每口食物最好嚼20~50次，给饮食中枢足够的兴奋时间，帮助食物消化。

宜温。辰时自然界阳气浸润，人体内阳气充实胃腑，食物在胃中阳气的蒸化和胃的不断蠕动下，逐渐变成食糜，有利于进一步消化吸收，中医将这个过程概括为“腐熟”。由此可知，早餐食物应以温为主，保护胃中阳气非常重要。反之，若肆无忌惮进食生冷食物、饮用冰冻饮料，很容易耗伤胃阳，引起腹胀、嗳气、食欲不佳，甚至腹痛、腹泻、胃肠型感冒等问题，尤其是衰弱体质或老年病后胃阳不振者。建议早餐以温食为主，面包、牛奶、果汁等凉食可适当加温后再吃，蔬果建议最后吃，且比例宜少。平素胃寒者，早餐前可用生姜10克、白术10克、大枣6枚，煮水代茶喝，或兑入牛奶饮用，有温阳益胃、祛湿助运的效果。

不吃早餐会得心血管疾病吗

很多人都知道早餐很重要，美国对此还有一项研究发现，从未吃过早餐的人全因死亡和心血管死亡明显增加，尤其是中风死亡增加。然而，不少人难免有时忽略甚至错过早餐，不吃早餐真有这么大危害吗？

让我们来看看美国的相关研究。在该研究中，研究人员对参加美国全国健康和营养调查的6550名参与者开展了为期18年的跟踪研究。结果显示，在考虑了社会经济状况、种族、年龄、性别、饮食和生活方式、体重和心血管风险因素后，从来不吃早餐的人比每天都吃早餐的人心血管死亡风险增加87%，全因死亡风险增加19%，中风风险增加239%。

然而，这项研究其实具有局限性，大家不用过于担心。首先，这是一项前瞻性队列研究，研究结果是观察结果，只能发现相关性，不能证明因果关系。也就是说，不能证明不吃早餐就是诱发心血管疾病的直接原因。其次，一般来说，坚持每天吃早餐的人，对于身体健康更为重视，因而可能具有其它良好生活习惯，比如不抽烟、不喝酒、经常健身、不熬夜等。另外，虽然研究表明心血管死亡风险增加87%，但实际增加的病例数并非很多——在18年的观察研究中，仅发现了41例病例。

值得注意的是，有时我们也不能认定吃早餐的人就一定更健康。如果早餐吃的是油条油饼、汉堡薯条，这也不能算作健康饮食。而饮食是否健康需要观察长远的饮食情况，不能仅看一顿吃不吃或者吃得怎么样。

实际上，导致心血管疾病的因素非常复杂。比如抽烟喝酒、不运动、盐摄入过多等。

那么，不吃早餐可以吗？由于生活节奏不断加快，越来越多的人开始忽视早餐。虽说不吃早餐不一定会得心血管疾病，但仍建议大家尽量坚持吃早餐。

早餐吃不好，问题真不少

作为一天中非常重要的一顿饭，早餐的作用绝不仅是“填饱肚子”。如果早餐不吃，或吃不好，各种问题都会找上你。

第一，营养素摄入不足。长期不吃早餐，容易导致蛋白质、钙、铁、锌、维生素A等营养素不足，出现营养缺乏，甚至导致营养不良。

第二，肠胃负担加重。经常不吃早餐，会影响胃酸的分泌、胆汁的排出，减弱消化系统的功能。为了节约时间，很多人会狼吞虎咽地吃完早餐，这样会加重肠胃负担，容易导致消化不良。

第三，影响学习工作效率。大脑能够利用的唯一能源是血中的葡萄糖，不吃早餐或早餐吃得不足的学生血糖水平相对较低，不能及时为大脑的正常工作提供充足的能源物质，从而影响学习成绩；另外，由于不吃早餐或早餐吃得不足，未到中午就饥肠辘辘，产生应激反应而导致大脑的兴奋性降低，出现心慌、乏力、注意力不集中，使工作和学习效率降低，从而影响学习成绩。

第四，增加肥胖风险。不吃早餐，到吃午餐时饥肠辘辘，饥不择食容易不知不觉饮食过量，导致肥胖风险增加。

（本文综合：生命时报、中国经济网）

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