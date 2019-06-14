华发早生？三个秘诀让白发“迟到”

编者按：现在人虽然各种保养品不断，但还是有很多人年纪轻轻就华发早生。是什么原因导致了这个现象？有什么方法能阻止白发早生呢？人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，今天就为你讲讲白头发的那些事。

白头发早生为什么？

现在人虽然各种保养品不断，但还是有很多人年纪轻轻就有白头发了，而且早生华发者比比皆是。这是因为很少有人能保证充足的睡眠和良好的睡眠质量，白发就是如此生活方式下，伤阴的结果。

对于白发的治疗，很多人冀望于补血养阴药，比如枸杞何首乌黑芝麻核桃等等，但少有显效者，为什么？不是这些药的医理不对，而是时间不对，补血养阴下手晚了。

白头发是阴血虚带来的后果，而生活压力大，精神紧张导致心火过盛，心火直接消耗的就是阴血，在阴血已经虚了的时候，才开始补阴养血，最多是减少或者减慢白发的生长速度和数量，想把这个阴血虚的结果扳回去，就比较难了，更何况，如果你一边吃着补血养阴药，一边黑白颠倒，夙兴夜寐，保证不了充足的睡眠时间和质量，吃进去的补阴药连不断出现的伤阴问题都弥补不上，怎么可能有余力将之前的阴伤补回来呢？

另一个原因是，补阴养血药的起效时间，比补阳补气药慢，因为“阴”是“固定资产”，补阴养血相当于在体内“大兴土木”，是需要时间的，所以中医才说，“阳可以急补，阴不能速生”。因此，要想遏制住阴血虚的后果，让身体在秋冬“封藏”之季充分地休息，睡眠就是最好的补阴。

忧思过度 白发早现

现代医学认为，忧思过度、恐慌、惊吓和精神过度疲劳等状况都会使供应毛发营养的血管痉挛，使分泌黑色素的功能发生障碍，从而导致白发产生。比如在人们的生活当中常常遇到这种情况，当事业不顺、或家人去世、或遭遇大病等时，就会在短时间内长出许多白头发，甚至会短期内头发全部变白。这其实都是由于情志的影响造成的。

情志抑郁或者忧思过度，都会导致肝郁气滞，使气血运行失和，导致血不能荣养毛发而变白。这类人通常还伴有口干咽燥，消化不良，胸闷腹胀等，尤以压力较大的中年人最为常见。

预防白发 做好几点

首先，保持精神乐观，避免过强的精神刺激，因为乐观豁达的情绪对于防止早生白发至关重要。

其次，合理饮食与头发健康有密切关系。平时应多食新鲜蔬菜，饮食清淡而多样化，克服偏食等不良习惯，使体内营养平衡，从而达到食疗防白发的效果。平时还可以吃些滋补食品，如核桃、芝麻、木耳等，有助毛发生长。在开始出现白发迹象时，可吃些补肾的中药，如可将制首乌冲水代茶饮用。

再次，按摩头皮可促进血液循环，改善头部营养的供应。可用梳子梳头，或用手掌、手指揉搓头发，每日早晚各1次，每次1—2分钟。

白发长不同的位置啥毛病？

前额白发：多为脾胃失调。《黄帝内经》中指出，“女子五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕”。前额属于阳明，而阳明主要跟脾胃有关，阳明衰，发变白，实际上是脾胃出了问题。阳明主气血，调理时注意不要熬夜，以免伤气伤血。

年轻人气血旺盛，熬夜后很快就能恢复，但到了三四十岁，再熬夜就很难恢复，白天补好几个小时觉都比不上晚上早睡一小时。晚上在11点前睡觉，能帮助藏精藏血，保持精力旺盛。

两鬓白发：或为肝胆不足。两鬓，即耳旁的部位，主要跟胆有关。由于肝胆互为表里，所以跟肝也有关系。而肝主藏血，所以两鬓长白发主要因为血不足。补血的同时要注意补气，如吃点红枣健脾补气，或喝点小米粥，因为气可生血、行血、化血，气补好了，血也就升上来了。

头顶、后脑白发：肾气不足引起。头顶是督脉、任脉经过的地方，任督二脉跟肾关系最密切。头顶长白发，多由于肾气不足。后脑勺的部位在任脉附近，自然也跟肾有关。头顶、后脑勺长白发的人，除了要补气血，还要注意补肾，平时可多吃枸杞、黑芝麻等。

用染发盖白发 不健康，不推荐

面对白发，也有市民选择染发，要么染黑发来遮盖白发，要么染成彩色，显得时尚。

武汉市第一医院皮肤科副主任医师陈龙建议，工作、娱乐需要时，或逢年过节时偶尔染发，能提升个人形象，是可以的。但不推荐长期染发，因为染发剂里含有铅、汞、砷等重金属和对苯二胺，不仅损伤头皮，还可能损害肝、肾等脏器，对健康不利。

白发越拔越多？流言，不靠谱

面对白发，不少市民选择拔掉它，但民间传言，白头发拔一根、长三根，会越拔越多。为此，不少市民拔掉白发时总忧心忡忡。

陈龙介绍，白发不会越拔越多。拔掉白头发后，所在毛囊暂时空掉，过段时间还会再长出来。但周围毛囊不会受影响，白发和黑发数目不会因此产生变化。

频繁拔掉白发，会有一定几率破坏毛囊，引发感染，不建议这样做。

白发能转黑？很难，建议预防为主

面对白发，既不能拔又不能染，要怎样才能维持年轻的外形呢？网络上不少号称可“白发转黑”的偏方、秘方四处流传。这些方子靠谱吗？

对此，陈龙很遗憾地表示，如果是因衰老导致的白发，这是正常的生理过程，可逆的可能性很小。遗传的“少白发”也几乎不可逆。如果是因营养、心理原因、慢性疾病导致的白发，当身体状况变好时，白发可能逐渐恢复。

所以，要想减少白发，市民不妨做好预防工作，避免因工作劳累、生活不规律，导致身体免疫紊乱，从而早早催生白发。日常要保持充足睡眠、适当运动，多吃些补气血的食物，如黑豆、木耳、何首乌等。

白发增多，刮刮浮白穴

浮白穴是治疗白发的常用经验穴，它位于头顶部、耳后乳突的后上方，是足少阳胆经上的穴位，能清热祛湿、疏肝利胆、填精补肾。当肝阳上亢直达头顶时，头部会出现供血障碍，使毛囊得不到肝血的滋养。刮拭或按压浮白穴，可疏通头部经络、清肝泻火。另外，肝经和胆经相互络属，互为表里，浮白穴在胆经上，肝之余气泻于胆。刮痧是一种泻法，刮拭浮白穴可透邪外出，清肝利胆。

治白发，男女老少都有方

老年白发，多因肾精亏损导致，一般从几根开始逐渐增多，常伴有头晕眼花、失眠多梦、耳鸣耳聋、腰膝酸软、精神倦怠等症状。这类人群推荐常喝二黑粥：将黑芝麻50克、黑豆 150 克、枸杞子 30 克、核桃仁 5个，米适量，煮粥食用，可补益肾之不足。

女性白发，多因肝血不足而致，常伴有脸色晦暗、月经量少色淡等症状，平时可以多吃一些补肝血的食物，如动物肝脏、阿胶、大枣、菠菜等。此外，还可尝试醋泡黑豆法：将黑豆洗净装于罐内，倒入米醋浸没黑豆，放置阴凉处10天后即可使用。黑豆全身漆黑，含有丰富的花青素，米醋能使有效成分溶出，此方内服或外用对白发都有一定疗效，还能避免染发剂对肝脏的损害，尤其适合女性。

少年白发，可能有三种原因，一为先天肾精不足，二是肝郁气滞、忧思过度，三是血热偏盛，其头发多黑白间杂，伴有头皮瘙痒、头屑增多、虚烦不安等症状。这类人群推荐按摩来改善：每日临睡前和晨起后，将双手搓热，用指腹从前额到后枕部，再从后枕部到前额反复揉搓头皮，还可稍用力在局部按压片刻，每次5~10分钟，可促进头皮的血液循环，改善毛囊营养，防治头发变白。

男性白发，多因肾精亏损或肝气瘀滞所致，应避免过度劳累或吸烟，可在医师指导下酌情选用六味地黄丸、还少丹、左归丸、龟鹿二仙胶等进行调理。

北京中医药大学基础医学院副教授赵艳表示，白发生成非一朝一夕，服药补养、食疗调理、按摩保健等法都需要时间，待气血充盈方可恢复乌黑秀发。使用药物也要在医师或药师指导下进行。（人民健康网综合生命时报、北京晨报、武汉晨报、）

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