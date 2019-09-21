白发脱发 服黑芝麻核桃羹

爱长白发、脱发的人群，多是精神压力大导致的。他们还常伴有易疲惫、头晕耳鸣、健忘失眠、皮肤干燥、大便秘结、月经不调等症状。推荐服用黑芝麻核桃羹，适合长期熬夜、工作繁重的上班族及爱美女士、老年人秋冬保健。

准备黑芝麻50克、核桃肉100克、制首乌30克、黑豆50克；上述材料洗净，把黑豆、核桃肉、黑芝麻放入搅拌机打成粗粒状；制首乌先加水煮30分钟，捞起首乌；将几种食材的粉，冲入首乌水中煮15分钟至羹（糊）状，适当加入红糖调味即可。

“秋之燥，宜食麻以润燥”，这是国人的传统。黑芝麻，《本草备要》载其能“补肝肾，润五脏，滑肠”；黑豆有补肾活血的功效，能使头发乌黑、抗衰老；制首乌补益精血、玉颜黑发；核桃肉润，能补肾。四味同用，有补肾益精、黑发养颜的功效。注意不可用生首乌，血糖高者应免糖。