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黑发安神牛奶汤，来一碗！

2019年08月23日10:22 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：黑须发、安神。

推荐人群：少年白发人群或需要生发黑发人群。

材料：黑芝麻10克，牛奶200毫升，燕麦2勺（1人量）。

烹调方法：黑芝麻打粉后备用；将牛奶放入锅中，用大火烧开后加入燕麦转小火煮5分钟，熄火后加入芝麻粉2~3勺，搅拌均匀后加盐调味即可。

汤品点评：一般来说，白头发是人衰老的一种表现，但现在很多本应活力十足的年轻人纷纷出现了少年白发的苦恼。这种“早生华发”的表现与年龄无关，是由于精神压力、身体状况或者遗传因素导致的。因此，排除了基因、疾病因素后，均衡饮食，保证摄入足量的蛋白质和微量元素（如铜、铁等），调节情绪，减少毛囊中因情志损伤而导致的毛细血管收缩，能减少白发的生成。

中医认为，黑芝麻性平味甘，有补五脏润肺腑的功效，主治肝肾不足、须发早白等症状。现代医学证明，黑芝麻含有丰富的钙、铁、不饱和脂肪酸等，能补充平日膳食中微量营养素的不足。牛奶是补充优质蛋白质及钙的营养佳品，同时有催眠安神的作用。燕麦属于粗粮的一种，可延缓血糖吸收。

此外，良好的睡眠及均衡的饮食能缓解精神压力，可减少青少年的白发生成。

(责编：李轶群、杨迪)


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