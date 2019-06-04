天气越来越炎热，人的身体也随之变化，尤其是血压。今年65岁的王爷爷长期高血压，有天早上惊奇地发现自己还没吃药，血压就变得正常了；隔壁的张奶奶则有些郁闷，平素血压一向正常的她，最近却常常头晕眼花，去医院检查发现是低血压导致。

天气也能影响人的血压吗？是的。酷暑气温迅速上升，由于热胀冷缩的物理原理，人体内的血管也随之扩张，血管阻力减小，血压相应下降。同时，夏季人体多汗，盐分随汗液排出体外，就像吃了一片利尿剂一般，导致血液容量下降，血压随之降低。

有些患者一听夏天血压会下降，便欢呼雀跃起来，心想：“我这高血压一下子就不治而愈了，得赶紧停掉降压药呢！”这种做法是很危险的。高血压患者此时更应勤测血压，及时与医生沟通，遵医嘱调整降压药，不可随意停药，以防血压瞬间迅速攀升。要知道，血压像坐过山车一样忽高忽低，是最危害健康的。

相比高血压，低血压就像是“沉默的绵羊”。当测量上肢血压低于90/60毫米汞柱时，便可以诊断为低血压。大多数情况下人们不会自觉有明显症状，只有少数人会有手脚发凉、全身无力、头晕、心慌和健忘等情况，这是因为血压过度下降引发脑部供血不足造成的。一般来说，及时补充营养和摄入水分、盐分后，这种生理性低血压不需要特殊药物治疗即可恢复，但如果出现晕厥和心前区压迫感，就应该提高警惕了。

大家都认为老人易患高血压，实际上低血压在老年人中同样多见，这是因为老年人各器官功能衰退，神经调节功能低下，同时很多老人有糖尿病、中枢神经系统疾病等，都容易诱发低血压。体质纤弱的女性也是容易被低血压“盯”上的对象。一些女孩子会因为营养不良、血液循环能力较差、机体器官组织功能较弱等原因，一旦天气与外界环境有“风吹草动”，就会感觉头晕心慌，身体不适。

长期低血压会造成组织血液供应不足，危害身体器官，特别是老年人自我调节能力较差，对低血压的耐受性较弱，很容易出现身体器官灌流不足和缺血表现，甚至导致缺血性脑卒中、心绞痛和肾功能不全等更严重的后果。

日常生活中，有效防治低血压的方式是合理饮食。低血压人群应加强营养摄入，但不宜吃得过饱，否则会使回流心脏的血液相对减少。体质较弱的人群，平时应多进行体育锻炼，增强血管功能。老人低血压时，每日清晨可饮用淡盐水，白天也要多喝水，因为较多的水分进入血液可增加血容量，从而升高血压。适量饮茶也能升高血压，茶中的咖啡因能兴奋呼吸中枢和心血管系统。