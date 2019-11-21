服药也需讲姿势吗？
服药姿势会影响药效的发挥。依据药物的性质和剂型的不同宜采取适当的姿势，具体如下。
（1）站立或端坐服药 一般而言，对于大多数剂型的药物，服用时最好采用直立或端坐姿势，尤其是大药片或胶囊剂，而且要喝足量的水(100～200ml)。这样可使药物顺利通过食管进入胃肠道。卧病在床患者，如果仰卧吞服片剂或胶囊，仅喝少量的水，一则药物会贴附于食管壁，刺激食管黏膜，引起炎症和溃疡，二则药物可能延迟和减少进入胃肠道，也将会影响疗效。因此，患者最好自己或在他人帮助下，采取坐位服药，并随后稍做轻微活动再卧床休息。还有一些药，如治疗骨质疏松的双膦盐酸类(阿仑膦酸钠等)，可引起食管炎、糜烂、溃疡。为将药尽快送至胃部，必须直立姿势服用(在早餐前至少半小时用200ml温开水整片送服)之后仍须保持上身直立半小时以上。
（2）半卧位服药 缓解心绞痛的硝酸甘油舌下含片，若患者站立含服，可能因产生体位性低血压，头部一时缺血而昏倒，因此最好采取半卧位含药。这种姿势能使回心血量减少，利于心绞痛较快缓解，又可避免引起低血压的危险。还有些药物，如哌唑嗪、特拉唑嗪等用于降血压时，易发生体位性低血压，首次给药或加大剂量时，应坐位服药后立即躺卧。服用诱导期短的安眠药(如咪达唑仑、唑吡坦等)，应在临睡时坐位服药后躺下，以免发生意外。
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