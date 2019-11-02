含服硝酸甘油，事不过三

硝酸甘油是冠心病患者改善缺血、缓解症状的常用药物，但它又是一把双刃剑，合理应用可迅速缓解心绞痛，应用不当反而会诱发心绞痛、低血压、休克、心梗加重等不良反应。

硝酸甘油是短效硝酸酯类药物，主要用于冠心病心绞痛急性发作，可迅速缓解缺血，改善症状。舌下含服吸收迅速完全，生物利用度可达80%，2~3分钟起效，5分钟达到最大效应，半衰期仅为数分钟。心绞痛频繁发作者，也可在用力大便或体力劳动前5~10分钟预防性含服。慢性稳定性心绞痛患者如需长期服用硝酸酯类药物，则应在医生指导下选择长效制剂，如硝酸异山梨酯、5-单硝酸异山梨酯等。

为防止不良反应，患者使用硝酸甘油时应注意五点。

1.首选舌下给药。舌下黏膜具有丰富的毛细血管，舌下含服可使硝酸甘油迅速通过血管壁而被人体吸收，避免肝脏首过消除效应，迅速起效，这也是硝酸甘油缓解心绞痛急性发作的首选给药途径。如舌下黏膜太干燥，可先用水或盐水湿润再含服，否则无效。

2.尽量采取坐位。站立位时用硝酸甘油，可使全身血管扩张、脑供血不足，出现头晕、跌倒甚至晕厥；平卧位用药时，因回心血量增加而加大心肌耗氧量，从而影响药物疗效。因此，含服硝酸甘油时应尽量采取坐位。

3.用药剂量“事不过三”。当冠心病患者出现急性心绞痛发作时，可立即舌下含1片硝酸甘油，若不见效或疗效不明显，可5分钟后再含1片，最多可连续含服3次。若疗效仍不明显，不可继续含服，应考虑是急性心梗或其他疾病，应立即拨打120，呼叫医务人员进行救治。硝酸甘油只是缓解心绞痛的药物，而不是挽救心梗的救命药。心梗必须尽早进行冠脉介入或溶栓治疗，患者若过量和不适当含服硝酸甘油，反而会导致不良后果。

4.注意保管与携带。硝酸甘油性质不稳定，遇空气或光线会分解失效。因此，要避光保存于密闭的棕色小玻璃瓶中，每3个月更换一瓶新药。心绞痛发作常不可预知，患者应随身携带药物，以备不时之需。但要注意，别把药瓶装在贴身的衣服口袋内，体温会加速硝酸甘油分解、失效。

5.五类人禁服。含服硝酸甘油虽是缓解冠心病心绞痛的有效措施，但如存在下列临床情况或疾病，则应避免使用。一是对硝酸甘油过敏者。二是肥厚型梗阻性心肌病和主动脉瓣狭窄患者。这两种疾病患者可在活动时出现心肌缺血，引起心绞痛发作，使用硝酸甘油不仅不能缓解症状，还会加重心肌缺血和心绞痛。因此，首次出现心绞痛症状时，应到正规医院就诊，进行相关检查，以排查上述疾病，不可盲目服用硝酸甘油。三是低血压患者。硝酸甘油因扩张血管，可使血压降得更低。四是青光眼患者。这类人若未经手术治疗，服用硝酸甘油会使眼压进一步升高，眼痛加剧。五是24小时内服用过西地那非者。该药与硝酸酯类药物合用，可导致严重低血压，甚至猝死。▲