站起时头晕？ 要防痴呆或中风

（阜外医院心内科副主任医师 杨进刚）如果起立时感到头晕，说明存在突然的血压下降，是体位性低血压的一种表现，以前有人认为是身体缺水。

刊发在Neurology(神经病学)期刊上的一项新近研究则发现，有站起时头晕这种表现的中年人，今后发生痴呆或中风的风险更大。

作者认为，这可能是由于反复发生脑灌注不足，导致了认知功能下降，以及脑供血不足，发生了中风。

该研究共入选了1万7千人，平均年龄54岁，平均随访25年。在研究开始时，这些人都没有发生过心脏病或中风。

具体检查方法是，让被研究者先躺下20分钟之后，让他们站起来再次测血压。体位性低血压定义为收缩压至少下降20 mmHg，或舒张压至少下降10mmHg。

研究发现，有4.7%的人有体位性低血压。25年后，有体位性低血压的人痴呆风险增加54%。发生缺血性中风的可能性增加了一倍。

作者称，“对于存在体位性低血压的中年人，需要预防其今后发生痴呆或中风。当然，也需要更多的研究，来阐明机制和预防策略。”