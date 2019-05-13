喜欢自夸、需要别人赞美、行为夸张……说起自恋，我们通常会想到这些表现。其实，除了这些典型症状，美国圣地亚哥大学心理系教授简·腾格在著作《自恋时代》中还描述了自恋者四种鲜为人知的表现。

1.迷恋颜值。正如古希腊神话中沉迷于自己水中倒影而茶饭不思，最终憔悴而死的纳西斯一样，现代的自恋者依然表现出对自己外貌的强烈痴迷，总希望自己看起来很迷人。一些研究显示，自恋者更喜欢穿着昂贵、引人注目的衣服；女性自恋者喜欢化浓妆和露出乳沟；不论男女，自恋者们都更倾向于把自己打扮得漂漂亮亮，让自己看起来神采奕奕；他们还喜欢看到自己出现在录像中，并觉得看着镜子中的自己能提升自信。就像自恋人格量表提到的，自恋者“喜欢炫耀自己的身体”“在公共场合如果人们注意不到我的样子，我会很沮丧”，可以说，自恋者把外表当成一种追求社会地位和吸引他人注意的方式。

2.爱慕虚荣，买买买。自恋者还会表现出“物欲症”，即无休止地积攒昂贵的新物品。自恋的人想要更多的东西，老旧、便宜的物品满足不了他们，他们想要的是那些彰显社会地位和自我重要性的物品——豪车、珠宝、品牌服饰、高档的房子，或是其他任何可以显示地位、权力和高雅教养的东西。同时他们也喜欢和他人谈论彰显自己地位的话题。如在一项研究中，参与者被安排见一位陌生人，当面对要聊什么话题时，自恋者更可能会谈论他们的物质财产，尤其是在对方社会地位比较高且是异性时。

3.“我最特别”。自恋人格量表中有一项陈述是“我认为自己是个很特别的人”，而非自恋者会觉得“我跟大多数人没什么两样”。认为自己与众不同是自恋的核心特征之一，这个信念甚至会导致自恋者觉得插队、不劳而获、待人傲慢都是理所当然的。由于喜欢别具一格、超乎常人的感觉，自恋者喜欢所有“定制”的功能，言行常常不按常理出牌，甚至会用生僻的字为自己和孩子起名字。自恋者认为，一定要“出位”，做个独特的人。

4.失败的人际。在任何社会关系中（包括亲密关系、朋友间、家人中以及职场上），自恋者的人际表现都会朝着以自我为中心的方向发展。一项研究发现，一群陌生人在第一次见面时，自恋者会被认为是活泼开朗、充满自信和魅力的人而广受欢迎。但随着见面次数的增多，自恋者就开始变得不那么招人喜欢，因为他们总是炫耀自己而很少为他人着想。自恋者把人际关系中的伙伴当作燃料，他们利用别人来强化自己的社会地位和自尊心，当对方无法继续提供能量时，自恋者就会弃他人而去。▲