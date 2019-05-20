肺癌早诊早治生命再现曙光 一位肺癌患者家属的心路历程

编者按

据国家癌症中心发布的2019年全国最新癌症报告显示，我国目前每年恶性肿瘤发病约392.9万人，死亡约233.8万人，癌症负担呈持续上升态势，我们身边也不乏癌症患者。然而，在现代医学科技飞速发展的今天，应对癌症我们不应再盲目恐惧和束手无策，更不必“谈癌色变”，只要保持健康生活方式，定期体检，早发现，早诊治，癌症已经不再那么可怕。本期我们以一位肺癌患者家属的亲身经历，印证了一缕生命的曙光——有了新医保政策的支持，有了人们对疾病早期症状的了解和关注，有了现代医疗手段的精确诊断和精准治疗，有了医生、家人特别是先进医疗手段对患者的心理支撑，癌症不再意味着“家破人亡”！

转眼间，我78岁的老爸肺癌手术成功快两个月了。他恢复得不错，目前每天过着正常生活。

就在去年年底，我们的心情还是一连串的负面词语：乌云笼罩，惊恐万状……因为在十几年前，家中曾经连续两位至亲因肺癌去世、多人因其他癌症去世，提起“癌症”，痛苦仍啃啮着我们的心。

“大病”，曾经意味着“家破人亡”。而今年我们家的经历却印证了一份生命的曙光，癌症在现代日益发达的医疗面前，已经不再那么可怕！

早期发现，任何“不好受”都不要扛着应及时就诊

癌症，不是一天长成的。2015年，老爸和堂叔聊天，第一次说到“气不足”。我们都认为是“中气不足。”他本人也接受了。此后，他每天吃大枣，坚持户外活动。症状无明显缓解，但被误认为是“老化”的正常表现。

2018年10月，老爸“着凉”一次，吐白痰，但他没吃消炎药，后来感冒好了，一直有痰，胸部有不适感，有时疼痛。11月底，老爸连续遇到几件别扭事，心情低落，夜间噩梦不断。因为每一次噩梦醒来都感到胸闷、心慌，他怀疑自己心功能又进一步老化了，而常年服用的心脏药没有更新过。于是，他要求去医院检查心脏。此时，我们都依然认为：心理因素导致噩梦……如果去医院能解心疑，就去住院好好查一下！

幸运的是，异地医疗报销联网成功了，从哈尔滨退休的老爸在北京看病，也可以享受异地刷卡直接结算的快捷服务。

离我家最近的，是首都医科大学附属北京康复医院。检查结果显示：心脏没事。但胸闷气短是什么原因呢？再查肺。肺部CT片子显示：左肺上叶尖后段结节影，边界较清，9.7*13.9mm大小，边缘可见毛刺及分叶……伴有胸膜牵拉。除了这个主要的结节阴影，左右肺还散见几个小阴影。初步怀疑是：肺部恶性肿瘤，俗称肺癌。

这个噩耗把我们都吓着了，决定不能告诉老爸本人。我们拿着片子又去了几家大医院请专家看，结论基本相同：临床考虑肺癌。

会有意外吗——不是癌症，而是结核、炎性结节……专家们都说，会有。那怎样才能确诊呢？金标准是穿刺肺活检取组织进行病理检查。

78岁的老人做开胸手术？还有什么检查能帮助进一步确诊吗？北京康复医院的医生建议去上一级医院做PET-CT。PET-CT，价格很贵，做一次万元左右，绝大多数地方的医保系统不给报销，少数报销的地方也只报很少一部分。

心理支撑，缘于先进医疗手段和靠谱医生

我们又请教了几位医生，问明白PET-CT的作用：当CT检查高度怀疑恶性肿瘤时，首先要考虑鉴别感染性结节，还要看看是否存在其他部位的转移，对于这些，PET-CT能起到帮助。于是全家达成共识：去大医院、做最先进的检查。

因为是军队家属，我们决定去解放军总医院（301），在第七医学中心（原陆军总医院）约了PET-CT。报告出来以后，我用手机挂上了301呼吸病专家徐大夫的号。

徐大夫对老爸在北京康复医院拍的CT片子认真观察，反复阅读PET-CT报告，询问老爸的既往病史，然后谈了他的看法：根据CT影像学特征，首先考虑肺癌，分期尚属早期，临床诊断早期肺腺癌。同时伴有一些感染性斑片影，可以一边抗感染治疗2周，一边完善检查。建议做肺癌相关基因检测：万一老爸因为高龄或心脑血管疾病不适合做手术，即可根据基因突变结果选择相应的靶向药。

14天很快过去了。这期间，我缓缓地告诉老爸实情：怀疑是癌症。老爸一开始被打击了一下，这促使他突然换了一种思维：哎呀，是我自己找气生的病呀！

14天后的再一次CT片显示，考虑肺癌的阴影无明显变化，其他考虑感染的斑片影吸收；痰、血检查结果，未检测出肺结核；基因检测出EGFR基因突变。

徐大夫在谈治疗方案时，顺便简单介绍了目前比较通用的治疗方法：一、胸腔镜手术切除，微创手术，手术快，术后恢复也快；二、放化疗，根据病情、老爸的年龄、认知度和身体状况，暂不适宜；三、服用靶向药。他比较直接推荐手术切除，根除病灶，而且早期肺癌手术切除的五年成活率高达90%以上。切除的组织病理确诊后，对于下一步用药、选择治疗方式也更有依据。老爸的年龄大，细胞更新慢，长期带瘤生存。也可能先期切除后，定期复查即可，先不用药。

就医检查到这一步，我们已经充分感受到现代医疗手段的高效，现代医疗理念的严谨。内心从“慌”转变为“有信心”。

徐大夫还推荐了解放军总医院第一附属医院（第四医学中心）胸外科的郭大夫做手术，因为郭大夫的手术水平非常好。

手术前，郭大夫拿出了三个层次的手术方案：最顺利的情况、有难度情况、出现高难度情况。手术原则是：安全。

治疗到这里时，已经做完各项术前检查的老爸迟疑了：“会不会因为手术导致癌症扩散？能不能考虑无为而治？”

我突然明白：老爸更愿意相信自己的病是“良性结节”；他还不知道癌症早期发现、早期治疗的重要意义。我们跟他详细解释了PET-CT和基因检查，同时鼓励他要充分信任医生。老爸想通了。

手术非常顺利，大约30分钟就结束了。切片结果显示：腺癌、IA期（早期）。而出院结算，我们只付了3900元钱。老爸简直是“高兴万分”：“癌症”并没有意味着“倾家荡产”。

科学就医，呼唤普惠诚信的“就医服务”

回想这半年来给老爸看病的过程，曾经担心的事情一连串：选哪家医院？挂哪位大夫的号？挂不上号怎么办？名医就一定能治好病吗？怎样才能保证诊断准确、治疗有力？究竟是什么病？这病是怎么得的？都有哪些治疗方法？目前家庭可以承受哪个层次的治疗？哪个方案才是最好的？太多的“茫然”……

而在老爸治病过程中，我们所担心的一连串问题都得到了很好的解决，不得不说，这与医疗大环境相关：我们处在医疗科技发达、医保新政策支持的时代；再加上敢于充分信任大夫，并积极全面配合。

是不是所有患者都能这样？在网上分别搜索“科学就医”和“就医服务”，这两个词分属两个不同的领域。“科学就医”谈的主要是管理层面的内容；“就医服务”主要集中在为老年人服务。

而我们的切身感受却是：希望“科学就医”和“就医服务”能统一起来。比如有个可信的平台，能通过“症状”或“检查结果”迅速查询到可怀疑的一些疾病，以及疾病相对应的专科医院和专科医生。而关于医生的名气，患者更关心的是能如实得知其临床技术水平、临床经验和在患者中的口碑如何……（记者 何蒙）