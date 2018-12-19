阿斯利康与上海辅仁签署创新抗肿瘤药物AZD0364授权协议

今日，阿斯利康宣布与上海辅仁医药研发有限公司（上海辅仁）签署了创新抗肿瘤药物AZD0364在中国（含中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家研发、生产和商业化权利授权的正式协议。AZD0364是一种小分子细胞外信号调节激酶1和2（ERK1/2）的抑制剂，正被研究用于治疗非小细胞肺癌（NSCLC）和其他实体瘤。

肺癌是中国最常见的恶性肿瘤，在各类恶性肿瘤中，因肺癌致死的人数最多。阿斯利康创新药物及早期研发部高级副总裁兼肿瘤创新药物部负责人Susan Galbraith博士表示：“中国对治疗非小细胞肺癌的创新药物有极大的需求。通过与上海辅仁的这项协议,可以加速ERK1/2的小分子抑制剂AZD0364的临床研发，从而更快地为患者带来新的治疗方法。”

上海辅仁首席执行官校迎宪博士提出，“阿斯利康是世界上最具创新能力的制药公司。上海辅仁希望与阿斯利康进行广泛的合作。我们很高兴能获得AZD0364在中国的独家研发、生产和商业化权利，并将通过与阿斯利康以及其他合作伙伴共同努力，快速推进AZD0364在非小细胞肺癌和黑色素瘤的临床研究。”

辅仁药业集团董事长朱文臣先生说：“辅仁集团在最近几年大力推动从仿制药到创新药的转型。现在创新研发已经是我们的主战略。AZD0364是集团的第一个新靶点创新药物。我们会全力支持上海辅仁的临床研究计划，争取这个候选靶向药尽快上市。和国际大药企、世界著名大学和研究机构合作进行创新药和新医疗技术研发是上海辅仁的主要平台。”

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