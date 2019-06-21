6月21日是夏至，太阳直射北回归线，是北半球一年中白昼最长的一天。坊间有“不过夏至不热”的说法，夏至后将迎来酷暑高温。从中医角度讲，此时皮肤腠理开泄、阳气易亏虚、心情易烦躁，养心气、固阳气是该时段的保健原则。

夏至后，人体阳气达到了一年中的巅峰。与之相应的，皮肤腠理开泄，阳气大量溢出体外，消耗过多易使阳气内虚。因此，起居要顺应节气变化，晚上睡觉时间可稍晚些，以顺应阴气的不足；早上应早点起床，以顺应阳气的充盈。饮食应以清泄暑热为目的，适当吃些苦味食物，勿过咸、过甜，宜清补，白菜、苦瓜、丝瓜、黄瓜等都是不错的选择。同时，高温下人体出汗量随之增加，需加强补充水分，可以喝些绿豆汤消暑，但寒凉体质和体质虚弱的人群不宜多饮。另外，夏季天气炎热，人的汗孔肌腠大开，寒气容易侵入人体，阳气容易耗损。参加户外活动应以舒缓运动为主，不宜过于剧烈或出大汗，避免伤阴阳。还要注意不能洗冷水澡，切记大汗淋漓下对着空调直吹。

夏季在五行中对应“心”，心阳最为旺盛，如果在工作和生活中急躁，经常动怒，就会使心气不畅。所以生活中要注意静心，情绪应平静平和。▲