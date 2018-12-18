老年人如何安然过冬天？ 顺应节气安排饮食起居

北方的冬季寒冷而干燥，冷空气的到来对许多老年朋友造成了很大的困扰，老年人如何安然过冬天，听听专家怎么说。

冬季是老年病的高发季节

老年性疾病的防治是老年保健的重要措施之一，机体组织细胞的结构与功能随着年龄的增长逐年老化，因此适应力减退，抵抗力下降，老年病的发生逐年增加，冬季也是老年病的高发季节，如：脑卒中、骨性关节病、面瘫、哮喘、带状疱疹、老年风湿关节炎等。本着“未病先防，既病防变”的理念，通过针灸、推拿、拔罐、中药熏蒸等治疗措施，来达到温经散寒、疏通经络、调和气血、平衡阴阳、扶正祛邪的功效。对老年人的机体起到治疗保健的作用。

中医在治疗上历来“防”重于“治”，早发现早预防早治疗，是科学理念。“未病先防”又称无病防病，是指在人体未发生疾病前，充分调动人的主观能动性增强体质，颐养正气，提高机体抗病能力。

顺应节气安排饮食起居

孟怀忠建议老年朋友每天应分配好自己的生活。

增强正气 合理饮食，做到少食多餐，少糖少盐；饮食合理：分配一天的摄食量；避免劳逸过度，可进行适当药物预防等方面的调养。

调养精神 中医认为，人的精神情志活动与人体生理、病理变化密切相关，突然、强烈或反复、持续的精神刺激，可使人体气机逆乱，气血阴阳失调，正气内虚而发病。经常保持心情愉悦，精神饱满，疾病就不易发生。

锻炼身体 中国传统健身运动中，有导引、五禽戏、气功、太极等其他武术。如：常打太极拳可以疏通经络，气血流畅，激发和调节人体的阴阳气血，从而使人体能够抵御各种疾病。

调节生活 老年人应懂得自然变化规律，顺应节气对饮食、起居应有适当安排。如：在感冒后，宜食热粥以助于发汗；在高血压时，服食醋泡花生米有助于降压及降低胆固醇的作用。

沈阳日报、沈报融媒记者 樊华