冬季是匿藏精气时节 如何养生让你来年更健康

受访专家：广东省名中医、广东省中医院肝病科教授 池晓玲

广东省人民医院中医科副主任医师 林举择

中医认为，冬季是匿藏精气的时节，如果在冬季懂得养生，通过正确的饮食和药膳、汤水等手段，即可达到保养精气、强身健体的目的，也可以为来年打下好的身体基础，那我们该如何做呢？且听专家如何支招。

吃 饮食减咸增苦，喝粥巧养脾胃

广东省名中医、广东省中医院肝病科教授池晓玲认为，冬季是匿藏精气的季节，此时肾气当令，饮食宜减咸增苦，可多食牛肉、羊肉、猪瘦肉、鸡肉等温热松软食物补肾，同时也食用一些味道偏苦的食物，比如芹菜、莴笋、生菜、苦菊等以养心气。

为御寒，吃肉类食物会偏多，常会伤及脾胃，阻碍脾胃的运化功能。因此，在冬季应注意适时添加健脾消滞、促进消化的食品，如淮山、山楂、柚子等，也可多喝如小米粥、健脾祛湿粥等进行调理。

池晓玲说，老年及小孩脾胃较弱。此时可适当多喝药膳粥，如羊肉山药粥、糯米红枣百合粥、八宝粥、小米牛奶冰糖粥等。

补 食补药补相结合， 调体质因人而异

俗语云“冬季进补，开春打虎”。池晓玲说，冬季进补，以食补药补相结合为宜。可选用牛肉、羊肉、鸡肉、狗肉、枣、莲子、核桃、龙眼、芝麻、木耳、蜂蜜、板栗、枸杞、熟地、黄精、党参、山药等食物或药食两用食物调配药膳。重点推荐九大药膳：枸杞鸡肉汤、枸杞糯米粽、山药黑芝麻糊、糯米红枣粥、桃仁芝麻糊、银耳炖冰糖、桂圆莲子汤、鹿角胶粥。

池晓玲强调，进补需要根据体质进行选择，比如平素气虚的患者，可以多吃党参、淮山、黄芪、黄精等健脾补气之品，药膳如黄芪山药粥、黄芪枸杞乌骨鸡等。平素阴虚者，可以多吃枸杞子、女贞子、雪耳等补肝肾、养阴之品，药膳如银耳炖冰糖、枸杞茶等。平素血虚者，可以多吃阿胶、大枣、当归等补血之品，药膳如当归生姜羊肉汤等。平素阳虚者，可以多吃羊肉、羊骨、牛肉、杜仲等补肝肾、养阳气之品，药膳如淮杞炖羊肉、杜仲牛膝汤等。

汤 润燥补血健脾，养生汤任你选

立冬时节，可适量多喝点调理气血的汤，广东省人民医院中医科副主任医师林举择特别推荐了以下几款冬季应节汤。

（1）养血补虚，滋阴益肾

——双胶炖乌鸡汤

中医认为，花胶味甘、性平，有补虚扶正、养血止血、补肾固精等的食疗功效。阿胶自古是我国的滋补上品，且具备性平味甘、补而不偏的性质，其补血止血、滋阴润燥的良好疗效，特别适合大家秋冬滋补食用。乌鸡是禽类中蛋白质含量高而脂肪含量却较低的食品，中医认为它入肝、肾经且补而不燥。

双胶炖乌鸡汤是入冬后的滋补靓汤，特别适合气血亏虚体质人士或者体弱多病的街坊。

【材料】花胶50克，阿胶一块（约33克），乌鸡约600克，红枣5颗，桂圆10克，生姜2片。

【制作】花胶用冷水浸泡软，置有姜葱各少许的沸水中汆水片刻，之后洗净，切成小块；乌鸡宰洗干净，去掉鸡头、鸡肠肚和鸡屁股，斩小块后汆水备用；红枣去核。所有材料共入炖盅内，加入清水1500毫升左右（约6碗水分量），加盖后隔水炖3小时，进饮时方下适量食盐温服。这是3-4人分量。

（2）清肺热、润燥生津

——金银菜无花果煲鹧鸪汤

金银菜是指白菜和白菜干的组合。经过霜打的深秋白菜尤为“甜”、“软”、“甘”，能生津止渴，清肺胃热。而白菜干有通利肠胃、宽胸利膈、清热除燥的功效。两者组合能清热除烦、通利肠胃、养胃生津、利尿通便等。

无花果有健脾、润肠、利咽、防癌、滋阴等作用。鹧鸪肉质性温，味甘，在秋冬季平补作用明显。金银菜无花果煲鹧鸪汤清补平和，能清肺热、润燥生津、益胃和中，可有效减轻入冬之后出现的各种“燥证”，一家老少均可饮用。

【材料】新鲜白菜500克，白菜干100克，干品无花果5粒，鹧鸪1只，猪瘦肉150克，瑶柱50克，蜜枣1颗，生姜3片。

【制作】鲜白菜择洗干净；白菜干浸泡软后冲洗干净，剪段备用；鹧鸪宰洗干净后斩大块飞水；猪瘦肉洗净后切大块飞水；瑶柱和无花果稍浸泡，洗净。除新鲜白菜之外的其余材料倒入瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后再改文火慢熬1.5小时，之后再把新鲜白菜加进去煲半小时即可。进饮时下盐温服。这是3-4人分量。

（3） 止咳顺气、生津润肺

——白萝卜芫茜滚鳕鱼汤

民俗有“冬吃萝卜夏吃姜，不要医生开药方”的谚语。初冬时的萝卜有健胃消食、止咳顺气、生津润肺的食疗功效，立冬节气之后可以多食用白萝卜来预防秋冬季呼吸道疾病和消化系统等疾患。这款靓汤用当造的白萝卜、鳕鱼配以鲜香的芫茜、健胃驱寒的胡椒粉以及生姜、绍酒等佐料滚汤饮用，汤品香气四溢，鲜甜甘美，清润滋补。

【材料】白萝卜600克，鳕鱼350克，芫茜和葱2棵，生姜3片，胡椒粉和绍酒各少许。

【制作】白萝卜洗净，削皮后切为薄片；鳕鱼片解冻后洗净；芫茜、葱洗净，切段；用生姜片起油镬，下萝卜，炒约3分钟至出香气，加入清水1500毫升左右（约6碗水分量），武火滚沸后改中火滚约20分钟左右，下鳕鱼滚至熟，依次加入适量的食盐、绍酒、生抽、胡椒粉，最后下葱段、芫茜便可饮用。汤料亦汤亦菜。这是3-4人分量。