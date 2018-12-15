这九类人免疫力最差！看看你是否已中招？

美国《预防》杂志总结了免疫力最差的九种人，让我们一起来听听医院专家们的具体解析，看看你是否在其中?又应怎样应对呢?

1、交际圈子太狭窄

研究证实，一个人结交的朋友越少，身体越易生病，甚至寿命也大受影响。研究人员发现，朋友数目超过6个的人抵抗感冒病毒的能力提高4倍。

建议：友谊是增强免疫力的“良药”。浙江医院精神卫生科王志轩医师表示，良好的社交关系有助于减少“压力荷尔蒙”(人紧张时肾上腺释放的去甲肾上腺素、肾上腺素等化学物质)对免疫细胞功能的影响。但是与太多人往来，也可能变成一种压力。不要勉强自己，三五知心好友比一堆泛泛之交重要得多。

2、平日欠下“睡眠债”

经常克扣睡眠时间会让身体产生的免疫细胞数量锐减。芝加哥大学的研究人员发现，相对于每天睡7~8小时的人，每天只睡4小时的人，血液里的流感抗体只有前者的50%。

建议：睡眠不足会使免疫系统功能降低。体内的T细胞负责对付病毒和肿瘤，如果得不到充足的睡眠，T细胞的数目会减少，生病几率随之增加。不过不一定要睡8小时，只要早上醒来觉得精神舒畅就可以。

3、凡事老往坏处想

研究发现，当悲观者积极看待生活中的不幸时，体内和免疫相关的白细胞数量会增多，他们的身体状况得到显著改善。

建议：每天5分钟，一边深呼吸，一边做做白日梦，让愉快的画面从脑中飘过，可以增加免疫细胞的数目和活力。美国德州大学的教授指出，经常做白日梦有利于精神放松，免疫系统的损耗也就随之降低。

4、有话憋在肚子里

研究发现，喜欢探讨问题的夫妻，血压、心率会降低，而和免疫相关的白细胞数量会升高。

建议：有话就说，不要憋在肚子里，这和适度锻炼对人体的好处差不多。

5、顶着重压过日子

人在丧偶后的一年内最容易生病，一份让你内心不得安宁的工作也会对免疫力造成深深的伤害。

建议：骑自行车、参加瑜伽课程、学做美食都是减压的好办法。另外，按摩也会使身体放松，减少压力荷尔蒙的释放。一项研究发现，每天接受45分钟的按摩，1个月后免疫细胞数目增加，免疫功能有明显改善。

6、外出常以车代步

有车一族越来越多，大约25%的人已经丢掉了走路的习惯。研究发现，整天开车的人比喜欢走路的人，生病的时间长2倍。美国阿帕拉契州立大学研究指出，每天运动30~45分钟，每周5天，持续12周后，免疫细胞数目会增加，抵抗力也会相对增加。

建议：浙江医院康复医学科黄雄昂医师说，运动只要心跳加速即可，太过激烈或时间超过1小时，反而会抑制免疫系统的活动。

7、朋友是个大烟鬼

统计表明，美国每年有3000名非吸烟人员死于肺癌，30万儿童患呼吸道感染，二手烟对健康的影响毋须多言。

建议：应尽量远离二手烟环境，另外，饮酒也应适量。酒精会抑制制造抗体的B细胞，增加细菌感染的机会。

8、过分依赖抗生素

研究发现，一出现感冒症状就服用抗生素只会让病毒产生抗药性，导致更严重的感染。

建议：“有些感染，如流行性感冒，是由病毒引起的。”浙江医院呼吸内科周晓曦医师说，“除非确定遭到细菌感染，否则，不需要服用抗生素。”

9、不易被逗笑

干吗总是紧绷着脸闷闷不乐呢?加利福尼亚洛马琳达大学医学院的研究发现，大笑能减少“压力荷尔蒙”的分泌，增加免疫细胞的数量。

建议：在午休时间可看段搞笑视频、分享笑话或漫画，这些都能让你获得快乐。笑可以减少“压力荷尔蒙”。据说笑能使干扰素明显增加，刺激免疫功能，免疫细胞因此变得更活跃。(健康时报驻浙江医院特约记者 孙 洁)