癌症真相：免疫力≠抗癌力！免疫失调才是元凶

社会上关于癌症最大误区可能认为它是免疫力低下之故，提高免疫力就可防范癌症，故推销保健品、食品给癌症患者时，只要沾上“提高免疫力”的边，就大行其道。因为人们总觉得：免疫力不是越高越好吗?其实，免疫力不等于抗癌力。

免疫力不是越高越好

免疫力低了不好，容易引起细菌、病毒感染，但太高也是病，对人体同样有害。免疫反应太强烈，破坏力太大，易出现红斑狼疮、类风湿等难治性的自身免疫性疾病和过敏等，故免疫力不是越高越好。

我们经历了几次比较严重的传染病流行，从“非典”，到最近“莫斯”(“中东呼吸综合征”)，其间还有“禽流感”等。这些病的发生有个特点：同样被感染，孩子的病情往往较轻，比成年人治愈率高。很少有孩子因这些病不治而亡的。按理说： 孩子的免疫力不如成年， 怎么反而不至于致死呢? 原因就在于他们的免疫力不如成年人，免疫反应不强烈，和外敌(病菌)争斗时，能动员的力量有限，“战斗”没有成年人那般激烈，其规模也要小多了，故对其身体的伤害也就小了。

发病前，免疫力不一定低下

临床上，绝大多数癌症患者是发生在那些平素身体壮实、几乎很少生病(包括感冒)的人身上，相反，那些平素病恹恹的，动不动就感冒生病的，倒很少生癌的!这是众所周知的事实。它能够用免疫力低下解释吗?显然，这无法自圆其说。

免疫失调才是“元凶”

癌症的发生、发展，只是与免疫监视及清除(immunologics urveillance)功能密切相关，免疫系统中的其他部分，与一般疾病并无二致。严格意义上，是免疫失调，导致癌症的发生进程及其发展。

不过，借助调整免疫来抗击癌症，人们还是寄以了极大希望，但现实问题是：这方面理论够美好，却没能经过科学实验的考验;虽然疗法众多，说得天花乱坠，但实际运用效果则令人失望，只能寄希望于进一步的突破。(上海中医药大学教授 何裕民)

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放疗作为目前主要的肿瘤治疗手段之一，在恶性肿瘤治疗过程中的重要性日益凸显，有数据统计，约有七成的恶性肿瘤患者，在肿瘤治疗的不同阶段都需要用到放射治疗，来帮助控制恶性肿瘤。

放射治疗也被誉为是恶性肿瘤治疗的“隐形的手术刀”。因为放射治疗可以利用各种能量不同的射线辐照肿瘤细胞以达到抑制、杀灭肿瘤细胞的目的。

在实际应用中放疗可作为单一治疗手段使用，亦可与其他治疗手段并用进行综合治疗。

根据放射治疗的原理——即应用射线照射肿瘤以达到治疗目的，在应用远距离放射治疗过程中，患者接受治疗后离开治疗室，并不携带高能量的射线。

接受放疗后的患者，周身的微量辐射在15分钟后基本消失，不会对周围人群造成影响。

近年来，随着精准放疗的发展，已经在很大程度上降低了放射治疗引起的放疗毒副反应，极大程度地保护了接受放射治疗患者肿瘤周围正常的组织和器官。