如何通过调整心态提高机体免疫力？

新型冠状病毒肺炎疫情持续向好，许多地区逐步解除“封闭”状态，大家的心情也渐渐放松下来。在过去的3个多月时间内，许多人都曾面对着铺天盖地的疫情信息“轰炸”导致的情绪失衡，焦虑、躁郁、失眠等不仅影响心理健康，更是影响身体免疫力，危害身体健康。

心理状态是如何影响到免疫力的？想通过调整心态来提高机体免疫力，该如何做？

2020年5月14日（周四）上午9:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京回龙观医院党委书记、北京心理危机研究与干预中心主任杨甫德教授进行视频访谈，与大家在线分享提高机体免疫力的方法。

专家简介

杨甫德，北京回龙观医院(北京大学回龙观临床医学院)党委书记、国家药物临床试验机构主任、北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心主任、世界卫生组织心理危机研究与培训合作中心主任；中国医师协会全科医师分会“双心医学”学科组副组长、卫生部突发事件卫生应急心理救援组副组长、中国心理卫生协会副理事长、北京市心理卫生协会 副理事长、海峡两岸医药卫生交流协会精神卫生和精神病学专家委员会主任委员、中国残疾人康复协会精神残疾康复专业委员会主任委员、中国研究型医院学会心理与精神病学专业委员会副主任委员、中国医院协会精神病院管理分会副主任委员、中国医师协会精神科医师分会副会长、中华医学会精神医学分会前副主任委员。《中华精神科杂志》副主编、《中华行为医学与脑科学杂志》副总编辑。

在过去的3个多月时间内，许多人都曾面对着铺天盖地的疫情信息“轰炸”导致的情绪失衡，焦虑、躁郁、失眠等不仅影响心理健康，更是影响身体免疫力，危害身体健康。专家建议：掌握情绪调理，增强“心理”免疫力，同时要通过调整心态来提高机体免疫力。具体该怎么做呢？

从5个方面应对不良情绪

面对疫情引起的过度心理反应和日常生活中的负面情绪，要从学会自我调节、避免过度关注、保持社会联系、规律生活作息、学会适当求助这5个方面来应对。人虽然是独立的个体，但有其社会属性，要学会接受其他人的支持，也可以帮助支持其他人。

用3招来缓解不良情绪

1、腹式呼吸法

找一个舒适的姿势坐好，两只手放在腹部，用鼻子缓慢地进行吸气，直到无法再吸入为止，停留3~5秒。再用嘴巴缓慢地把气体呼出，在呼气时心中暗示所有的烦恼压力随着污浊的废气都被呼出了，身体在慢慢地变轻松。以上动作重复3~5次。

2、蝴蝶拍技术

让自己坐在一个安全的地方，双手交叉在胸前，轻抱自己对侧的肩膀，双手交替轻拍自己的肩膀。左右各拍一次为一轮，一般8~12轮为一组。重复2-3组。

3、稳定化技术

这种方法也叫安全屋技术。找一个舒适的姿势坐好，闭上眼睛。想象在内心构筑一个只属于自己的、不受任何外来人打扰的地方，在这个过程中，可以在内心引导自己进行暗示：“我在那个地方是特别舒服的、安全的，而且这个地方是有边界的，放松的”，让身体充分放松。

最后把注意力集中在呼吸上，深深地吸气，缓缓地呼气，持续3分钟左右，睁开眼睛，起身时动作要缓慢、轻柔。

资料来源：人民网·人民健康网——《五一如何安心出游？先看看这三道免疫力“思考题”》

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