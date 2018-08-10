每天快走10分钟 可降低老年人心脏病患病风险

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》8月8日报道：一项新研究发现，每日仅需快走10分钟就可以降低60岁以上老人患上心脏疾病的风险。研究人员认为，进行中高强度运动能够降低血液中生物标志物的浓度。生物标志物指示着炎症、血块和胆固醇的存在，而这三者都会升高心血管疾病的患病风险。

这些发现在女性身上尤为明显，她们通过进行活动降低的患病风险几乎是男性的两倍。

英国布里斯托大学的研究团队称，他们的研究表明降低心脏病风险的关键在于增强血管功能。

该研究团队以1600名年龄为60到64岁英国志愿者为研究对象，让他们穿戴心率传感器和运动传感器五天。传感器将显示这五天参与者进行了多少低强度活动，如打理花园和慢走，多少中高强度活动，如跳舞、修剪草坪和快走。

研究人员同时也研究了这些老人体内炎症、血管功能和胆固醇对应生物标志物的血中浓度。

他们通过查看C-反应蛋白判断炎症。C-反应蛋白由肝脏生成，它的浓度会因身体出现炎症和发炎处产生白细胞介素6(IL-6)而提高。

血管功能与组织型纤维蛋白溶酶原激活剂(t-PA)密切相关，后者是一种能溶解血块和E-选择素的蛋白，而E-选择素在炎症发生时会附着在细胞上。

研究人员通过检查瘦蛋白和脂联素来了解胆固醇状况。瘦蛋白是一种防止我们过饿或过饱的激素，脂联素则能控制血糖水平和脂肪酸的分解。

研究人员发现，每进行10分钟的中高强度活动，男性志愿者的瘦蛋白水平就会降低3.7%，而女性则降低6.6%。此外，每10分钟的低强度活动使得男性和女性志愿者身体的t-PA水平都降低0.8%。但是若10分钟内没有进行活动，则男性志愿者的IL-6水平升高0.6%，女性升高1.4%。

布里斯托大学高级研究助理、该研究资深作者Ahmed Elhakeem博士表示：“我们专注研究的这些生物标志物很少被研究，但研究表明，它们能预测心血管疾病的发作和导致的死亡。”

研究表明，成人久坐不动会对他们的血管内皮细胞造成不利影响。据洛杉矶西达斯西奈医学中心的研究，血管内皮功能障碍已被发现是心脏病突发的迹象之一，因为它会导致血管无法充分扩张。因此，60岁以上人群进行体能活动能够增强血管功能，从而降低他们患上心血管疾病的风险。

Elhakeem博士表示，60岁至64岁这一年龄段是从工作到退休的重要过渡阶段和生活方式趋于改变的时期，也是一个增加体能活动的时机。除此之外，老年人患上心血管疾病的风险更高，意识到这个时期的运动对降低患病风险的作用是很重要的。(徐书琳 刘洋)

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