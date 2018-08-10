益智游戏效果不如睡眠和运动

加拿大西部大学一项研究显示，益智游戏玩得好无助于完成其他认知任务，改善记忆和大脑健康要靠良好睡眠和经常运动。

研究人员让72名志愿者接受数小时训练，玩一种益智游戏，然后让他们参与另一个“用到相同大脑区域”的类似游戏。结果发现，志愿者做第二个游戏的表现不比未接受训练的对照组志愿者更好。相关论文刊载于最新一期英国《神经心理学》季刊上。

西部大学网站援引研究项目牵头人鲍比·斯托扬诺斯基的话报道：“我们假设，如果经过很长时间训练，你在一个测试中取得非常好的成绩，那么你在类似测试中会有较好表现，可惜，我们发现不是这样。”

参加研究的阿德里安·欧文2010年做过一项实验，让1.1万人接受为期6周的“大脑训练”，研究训练是否能够改善他们的记忆和智商，结果发现不起作用。

这次研究旨在探究玩一种益智游戏获得的能力能否转化为玩另一种类似游戏的能力，结果给2010年的研究结论提供了新证据。

斯托扬诺斯基说，有多种方式已经被证明能改善记忆力和大脑健康，即“睡得好、常运动、吃得好和受教育”。他说：“如果你想提高认知能力，与其花一小时玩电子游戏或者做脑力训练，不如走一走、跑一跑，或者和朋友待一会儿。”（据新华社电）

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