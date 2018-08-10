高纤维饮食或可减少精神压力

爱尔兰科克大学研究人员发现，摄入高纤维食物可能减少精神压力对肠道和行为的影响。研究结果刊载于最新一期英国《生理学杂志》上。

科克大学这项研究主要关注短链脂肪酸。纤维素消化过程中，肠道细菌产生一类名为短链脂肪酸的代谢产物。这类脂肪酸是肠道细胞的主要营养来源。

研究人员在小鼠实验中发现，补充短链脂肪酸有助小鼠降低精神压力水平，减少焦虑、抑郁类行为。他们还发现，长时间经受精神压力会影响肠道，令肠壁变得薄弱，出现“漏洞”，进而使肠道内未消化的食物颗粒、细菌容易穿透肠壁进入血液，引起炎症。不过，补充短链脂肪酸能够减少肠壁“泄漏”情况。

美国科学促进会主办的EurekAlert网站援引研究人员的话报道，他们不清楚短链脂肪酸发挥这些作用背后的机理。

研究显示，短链脂肪酸对精神压力引起的体重增加不起作用。研究人员认为，开发指向肠道菌群的食疗将对治疗精神压力引起的肠道紊乱和心理健康失调起到重要作用。富含纤维素的食物包括谷物、豆类和蔬菜。（据新华社电）

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