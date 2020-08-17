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我国专家发现新生物标志物 可提前预测阿尔茨海默病

2020年08月17日08:41 来源：科技日报

阿尔茨海默病已成为严重危害全球老年人健康和生活质量的疾病之一，记者日前从首都医科大学宣武医院获悉，该院贾建平教授团队研究发现可在症状出现前5年至7年预测阿尔茨海默病的生物标志物。

贾建平表示，目前尚无有效药物能够治愈阿尔茨海默病，多个阿尔茨海默病药物在临床试验中失败，主要原因可能是受试者病程已处于较晚的阶段。“如果在阿尔茨海默病早期甚至是无症状期就对患者进行干预，临床症状则可能会延迟出现，因此是否能在阿尔茨海默病早期甚至无症状阶段就准确做出诊断至关重要，这也是当前预防和治疗阿尔茨海默病的新思路。”贾建平教授说。

据悉，该团队通过对5年至7年前认知功能正常人群进行随访，共收集了739例受试者，发现并验证外周血神经源性外泌体突触蛋白可以作为在认知障碍出现前5年至7年预测阿尔茨海默病和轻度认知障碍的生物标志物。该研究成果还通过家族性阿尔茨海默病队列中的受试者得以进一步验证，表明通过上述生物标志物的相关检测可提前5年至7年预测阿尔茨海默病。

贾建平说：“对阿尔茨海默病早期或无症状期的有效诊断可为在其超早期干预赢得时间，从而增加治疗的有效性，降低疾病发病率。”

该研究论文《外周血神经源性外泌体突触蛋白预测阿尔茨海默病无症状期》于近日在国际医学期刊《阿尔茨海默病与老年痴呆症》（Alzheimer's & Dementia）杂志在线发表。（据新华社 记者侠克）

(责编：许心怡、崔元苑)


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