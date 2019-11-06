发现肿瘤标志物升高该怎么办？

相信大家对肿瘤标志物这个名词并不陌生，日常的健康体检通常都有肿瘤标志物这一项。肿瘤标志物从何而来？它的升高与肿瘤究竟有什么关系？我们来读懂体检报告上的这项数据。

有关癌胚抗原的三个问题

首先，来为大家介绍一下目前健康体检中常用的几种肿瘤标志物。

1965年研究者在结肠癌及人胚胎组织中发现了一种糖蛋白，取“癌”和“胚”二字，命名为癌胚抗原（CEA）。癌胚抗原是最经典且应用非常广泛的肿瘤标志物。人在正常情况下癌胚抗原含量极低，检测报告中的癌胚抗原正常值通常＜5ng/ml。但当人体内存在分泌癌胚抗原的恶性肿瘤时，癌胚抗原就会升高。

到了上世纪70年代，甲胎蛋白（AFP）作为肝癌标志物、前列腺特异抗原（PSA）作为前列腺癌的标志物分别应用于临床。随后，上世纪80年代又出现了CA系列的肿瘤标志物，如标记卵巢癌的CA125、标记转移性乳腺癌的CA153等。

由于肿瘤标志物的处理原则类似，我们以癌胚抗原为切入点，说说几个主要问题。

1、哪些肿瘤会使癌胚抗原升高

导致癌胚抗原升高最常见的肿瘤是胃肠道肿瘤。此外，肺癌、乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌等，也能导致癌胚抗原升高。因此，癌胚抗原是一种广谱的肿瘤标志物，并不能用于肿瘤的定位诊断。

2、癌胚抗原能否诊断早期肿瘤

研究显示，随着肿瘤恶性程度及分期的增加，癌胚抗原阳性率会上升。如Ⅰ期肠癌的癌胚抗原阳性率为25%，Ⅳ期肠癌的癌胚抗原阳性率则接近80%；Ⅰ期乳腺癌的癌胚抗原阳性率不足10%，Ⅳ期乳腺癌的癌胚抗原阳性率超过50%。

由于早期肿瘤癌胚抗原的阳性率低，故癌胚抗原不能用于肿瘤的早期诊断。

3、癌胚抗原升高≠癌症

影响癌胚抗原的因素很多，包括实验室因素、个体生理情况等。所以，许多非肿瘤情况也能使癌胚抗原升高。比如，吸烟。研究显示，接近20%的烟民体内癌胚抗原出现升高。此外，肺部疾病、消化道疾病、乳腺疾病也存在不同比例癌胚抗原升高的情况。

综上，对于查体人群而言，肿瘤标志物只是用于肿瘤的辅助诊断，而不能用于肿瘤的早期诊断及筛查。肿瘤标志物升高不代表患了恶性肿瘤。

复查指标明显升高需做影像检查

那么，当肿瘤标志物升高时，如何进一步明确诊断呢？

首先，需要复查肿瘤标志物，确定肿瘤标志物的确升高，并明确变化趋势。当出现如下情况、高度提示存在恶性肿瘤时需要马上做进一步检查：单次检查显示肿瘤标志物数值明显升高；动态监测提示肿瘤标志物数值进行性升高；多种肿瘤标志物升高。

目前，辅助检查的方法很多，从超声到PET/CT，医生会根据个体特点制定个体化的检查方案。病例一：70岁的张大爷因发现癌胚抗原升高就诊，通过询问得知他有大量吸烟史，当时有干咳等呼吸道症状，于是首选胸部CT检查，发现存在肺内占位（又称肺占位性病变，指对肺部拍胸片、做超声或CT等影像学检查时，发现在正常的肺组织中出现了不该有的阴影，它会占据一定空间使周围肺组织受到压迫或移位，从而出现相应的临床症状。占位可以是良性的，也可以是恶性的）。病例二：72岁的李大妈因发现癌胚抗原升高就诊，她近期有大便变细的症状，于是首选肠镜检查，发现存在肠道占位。病例三：71岁的赵大爷同样因发现癌胚抗原升高就诊，既往有大量吸烟史，但相关影像学检查未见异常，于是考虑癌胚抗原升高与吸烟相关，待其戒烟后复查癌胚抗原恢复正常。

最后，对肿瘤标志物的处理原则做一个小结：一、肿瘤标志物主要用于肿瘤的辅助诊断，我们需要重视该指标；二、许多非肿瘤情况也会导致肿瘤标志物升高，大家不必盲目恐慌；三、发现肿瘤标志物异常后，应去肿瘤内科就诊，制定合理的诊疗计划。

（作者：北京医院肿瘤内科医师）