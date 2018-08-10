热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

手眼协调，孩子学习好

2018年08月10日09:02 来源：人民网-生命时报

　　据美国《医学快报》报道，英国利兹大学认知心理学教授马克·威廉姆斯发现，手眼协调能力好的孩子更有可能在阅读、写作和数学方面取得较好的成绩。

　　研究人员选取300多名4~11岁儿童作为对象，在对校内部分区域进行改造后，创设出可让孩子们自由培养运动技能、调动大型肌肉群协调能力的空间。受试儿童在电脑上完成操作任务，以测试他们的手眼协调及与移动物体互动的能力。任务主要涉及转向、瞄准、追踪、拦截等项目，需要利用孩子们的基本认知能力，预测物体在时间和空间中的运动情况。根据瑞士著名心理学家让·皮亚杰在上世纪50年代提出的理论，这些技能可以为学生在校的学习能力提供基础。

　　研究结果显示，手眼协调能力，尤其是转向能力方面表现较好的孩子在阅读、写作方面的成绩优异；而与移动物体互动能力（拦截技能）较高的孩子则在数学方面展现了更多天赋。

　　研究人员建议，为了提高孩子的学业成绩，学校在加强习题训练的同时，也可以考虑为那些手脚“不太协调”的孩子提供一些额外的培训。▲

　　（蔡利超）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn