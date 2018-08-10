手眼协调，孩子学习好

据美国《医学快报》报道，英国利兹大学认知心理学教授马克·威廉姆斯发现，手眼协调能力好的孩子更有可能在阅读、写作和数学方面取得较好的成绩。

研究人员选取300多名4~11岁儿童作为对象，在对校内部分区域进行改造后，创设出可让孩子们自由培养运动技能、调动大型肌肉群协调能力的空间。受试儿童在电脑上完成操作任务，以测试他们的手眼协调及与移动物体互动的能力。任务主要涉及转向、瞄准、追踪、拦截等项目，需要利用孩子们的基本认知能力，预测物体在时间和空间中的运动情况。根据瑞士著名心理学家让·皮亚杰在上世纪50年代提出的理论，这些技能可以为学生在校的学习能力提供基础。

研究结果显示，手眼协调能力，尤其是转向能力方面表现较好的孩子在阅读、写作方面的成绩优异；而与移动物体互动能力（拦截技能）较高的孩子则在数学方面展现了更多天赋。

研究人员建议，为了提高孩子的学业成绩，学校在加强习题训练的同时，也可以考虑为那些手脚“不太协调”的孩子提供一些额外的培训。▲

（蔡利超）