北京医院成立骶神经调控临床示范中心

近日，北京医院宣布成立骶神经调控临床示范中心，恰逢世界尿失禁周前夕，北京医院此举致力于为泌尿系统疾病的治疗做出更大的贡献。

骶神经调控临床示范中心揭牌仪式

北京医院院长王建业教授表示，北京医院先进的管理理念、精湛的技术优势、强大的专家团队，奠定了临床示范中心在新技术应用和规范化诊疗上的基础。

泌尿外科主任万奔教授介绍，泌尿外科是北京医院的重点科室，每年收诊患者超过3万人次，积累了丰富的临床经验，从而能够将标准化治疗的理念贯穿在每一例患者的诊治过程中，为患者提供最佳治疗方案。

据相关资料统计显示，目前全球约有两亿人遭受不同程度的尿失禁困扰，其中女性尿失禁发生率就高达34%。在我国，同样也有很多人正饱受尿频、尿急、尿失禁等排尿障碍的折磨，这些疾病不仅可导致膀胱和肾脏的感染，而且还让病情严重的患者羞于走向社会，严重影响生活质量。还有近6成患者属于很难找到合适治疗方法的膀胱过度活动症患者，基本上丧失正常的社交生活，因而被称为“社交癌”。

泌尿外科张耀光教授表示，尿失禁并非无法根治，目前对尿失禁已有成熟的外科疗法，但很多患者对此病认识不够，或羞于启齿而延误了治疗时机。

张耀光教授介绍，膀胱过度活动症的常规治疗手段包括药物治疗、手术治疗以及锻炼康复等，随着排尿障碍问题的凸显，有些病人通过常规的药物治疗不能很好地改善症状，或者不能耐受药物的副作用，生活质量因此受到很大的影响，而膀胱起搏器可以带给患者新的希望。

张耀光教授进一步解释说，膀胱起搏器类似于心脏起搏器，尤其适用于因患各种疾病造成的急迫性尿失禁、尿频尿急等膀胱过度活动症症状，还有非梗阻性慢性尿潴留、以及间质性膀胱炎排尿相关的等经保守治疗效果不理想的病人。通过调控骶神经，排尿症状能有明显的改善，不仅能使病人恢复日常活动，还可使病人避免接受膀胱扩大或尿流改道等创伤很大的手术。（聂丛笑）