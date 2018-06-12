很多人饱受便秘的困扰。如果过分用力排便，老年人可能会发生昏厥，高血压者可引起脑血管意外，心律失常者甚至会猝死。所以，便秘是每个人都应该重视的事情。

被便秘困扰的患者可以试用通便三仁粥：取海松子30克、桃仁20克、郁李仁10克、粳米30克，海松子去皮，桃仁、郁李仁泡去皮尖，三味捣烂和水滤取汁，加入粳米煮粥，空腹食用。

方中，海松子性味甘温，具有润燥、养血、祛风等功效，主要用于治疗肺燥干咳和虚症导致的便秘，并有润泽皮肤、促进毛发生长的功能。桃仁苦甘，具有活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘的功效，主要用于经闭痛经、跌扑损伤、肠燥便秘、咳嗽气喘。郁李仁味辛甘，具有润燥滑肠、下气利水等功效，常用于治疗津枯肠燥、食积气滞、腹胀便秘。研究表明，郁李仁有显著的促进小肠蠕动的作用，且副作用较小。粳米补中益气、健脾和胃、止泻痢。海松子、郁李仁润肠，桃仁逐瘀，为了和缓药物，则需用养护脾胃的粳米，该食疗方可以用于热盛导致的便秘。如果患者身体健壮，由于过食辛辣食物或者饮水较少引起了便秘，则可服用此方。气血虚弱的老年患者，如身体多有基础疾病，则应该适当减少桃仁用量。

长期便秘的患者，尤其是老年人应该及时去医院就诊，排除由于全身性疾病或肛周疾病导致的便秘。便秘时不要随便使用泻下药物，不要依赖某种药物。患者应该坚持参加适当的体育锻炼，培养良好的排便习惯，合理饮食，注意补充膳食纤维。