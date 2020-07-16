日常生活中，有一种“难言之隐”叫便秘。很多人觉得这不是什么大问题。其实，便秘也是一种疾病。近年来，随着饮食结构的改变及精神、心理和社会因素的影响，便秘的发病率逐年上升，长期便秘会对人体造成危害。

长期便秘有什么危害？便秘的原因是什么？让我们听听海南医学院第二附属医院中医科主任、主任医师王高岸怎么说。

什么是便秘

便秘是指排便次数减少、粪便干硬或排便困难。排便次数减少是指每周排便少于3次；排便困难包括排便费力、排出困难、有排便不尽感、排便费时以及需要手法辅助排便，往往伴有腹痛、腹胀、头晕和便血等症状。

便秘的种类

功能性便秘，这是最常见的。不是器质性疾病和其他系统慢性病引发的便秘，就属于功能性便秘。

器质性便秘，主要是肠道、肛门疾病引发的便秘。可以通过一些医学检查，例如肠镜、排便造影或者是下消化道造影等，判断便秘的原因是不是结肠癌、直肠癌等疾病引起的。

消化系统以外的疾病引发的便秘，主要是一些慢性病引发的。例如，甲状腺功能减退时，很多人会便秘；如果糖尿病病史较长，也会影响胃肠道功能造成便秘。

长期便秘的危害

便秘是现代人很常见的消化问题，各个年龄段都有发病的可能。有些女性为了减肥进食过少、服用减肥药甚至泻药，更容易导致便秘。

长期便秘会引发肤色暗沉、长痘、长斑等皮肤问题；影响身体正常代谢，加重肥胖；导致失眠、烦躁、多梦、抑郁、焦虑等精神障碍；导致记忆力下降、注意力分散、思维迟钝等。

出现便秘的原因

1.饮食因素，例如饮食太精细、进食量少、果蔬摄入不足等。如果食物消化完后几乎没有残渣，结肠内不能形成足够体积的粪便，就难以每天产生便意。

2.排便习惯。有些人有便意时会刻意憋回去，长期这样会导致便意消退，造成功能性便秘。还有一些人在排便时玩手机、看报纸等，这也是不良的排便习惯。

3.运动过少。运动过少，会导致结肠蠕动减少，影响排便。另外，如果水分补充不足，肠道会吸收更多粪便中的水分，出现大便干硬问题。

4.肠道病变。炎症性肠病、肿瘤、疝、直肠脱垂等病变，会导致功能性出口梗阻，引发排便障碍。

5.药物因素。长期服用泻药，会导致肠道功能紊乱。(记者 马珂)