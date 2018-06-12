家中那些伤肺的居家用品

家中的一些日常用品可能会伤肺。近日，美国《读者文摘》杂志列出几种最常见的伤肺用品，提醒读者朋友在使用时注意。

1.漂白剂。漂白剂、氯和氨水等强效消毒剂，会对哮喘、慢阻肺等肺部疾病的患者造成强烈刺激。其实，在大多数情况下，肥皂和清水可以代替这些清洁用品。

2.地毯。地毯比地板更吸灰，灰尘较多诱发哮喘。在地毯上走动，或者清洁时抖动地毯，被搅动的灰尘就会经过呼吸道，进入肺部沉降下来。

3.吸尘器。清理沉积很多灰尘的地板时，使用吸尘器、扫帚等会让灰尘飞扬起来，使过敏性鼻炎及哮喘患者出现不适症状。为减少灰尘，最好用拖布擦地，或使用真空吸尘器。

4.浴室水槽。霉菌常使过敏或哮喘患者症状发作。霉菌往往聚集在湿气过多的地方，比如水槽下面、浴室窗户和墙壁周边。

5.杀虫剂。使用杀虫剂来消灭蟑螂或臭虫时，一定要遵从使用说明上给出的剂量和方法，否则可能让肺遭殃。在使用后，要及时开窗通风。

6.涂料。装修房间或粉刷家具时，一定要保持空气流通。打开油漆罐或当涂料干燥时，油漆更多地释放出有害化学物质（挥发性有机物，如甲醛）。应选择环保的涂料，粉刷时使用排风扇，延长通风时间。（萧忠彦 编译）