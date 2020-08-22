给哮喘患者一个“脱敏”的家

哮喘的发病与环境因素息息相关，可以说，健康的家居环境是预防哮喘发作的第一道防线。江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任医师殷凯生提醒，为了远离几种常见的过敏原，哮喘患者的家应注意以下几点。

定期清洗易滋生尘螨物品。尘螨是家中最常见的过敏原，它个头很小，肉眼很难分辨，枕头、沙发、地毯以及厚窗帘、毛绒玩具等都是它们的“大本营”。其分泌物和尸体被吸进呼吸道，会引发哮喘。建议尽量用棉织品代替毛绒、羽绒等制品；及时清洁或扔掉家中所有可能滋生尘螨的废旧物品；家中不铺地毯；有孩子的家庭应经常清洁毛绒玩具，建议冷冻24小时后再以冷水冲洗；布艺窗帘可换成百叶窗；定期清洗、暴晒床上用品。

花草和宠物尽量别养。花粉、宠物掉下的毛发和皮屑等都会引起哮喘患者的不适。如果一定要养，先咨询医生的意见，学会宠物和花草正确的清洁、打理方式。

保持厨房清洁。温暖、食物丰富、缝隙角落多的厨房不仅容易滋生霉菌，还利于蟑螂繁殖，这些都可能诱发哮喘。要注意将食物分门别类存放：冰箱里的食物须及时清理、粮食干货等放入密闭的食物储存盒中；厨房垃圾不要堆积，及时扔掉。

杜绝扬尘。衣物、书籍等尽量放在有门的柜子中，避免落灰；床下积攒的灰尘，要用吸尘器处理；晒完的被子不要用手拍打；长期闲置的空调，使用前将滤网、叶片等进行清洗。另外，哮喘患者打扫卫生不要用扫帚、掸子等容易让灰尘扬起的工具，建议用吸尘器、湿抹布。

避免特殊味道刺激。曾有研究指出，香水中的芳香剂对哮喘病人影响较大，最好不要使用。夏季驱蚊不用蚊香等味道刺鼻的产品，尽量用蚊帐或电蚊拍等。油漆、黏合剂等含有有害化学物质，也会诱发哮喘，装修好的房间，需通风6个月以上再住人。

室内保持干燥、通风。潮湿的空气对肺部健康不利，不建议使用加湿器。在潮湿的环境，如洗手间应放个除湿器。家有哮喘患者，最好常备湿度计，湿度保持在25%~50%。天气好时多开窗通风，不仅能有效降低室内相对湿度，还能避免滋生尘螨、细菌。

要了解个人哮喘的诱发因素，可以通过日记的方式，记录哮喘发作时做过的事情、所处环境、自身疾病发作情况等。有些诱发因素较为隐秘，通常要记录7天至1个月。发现可疑的致喘因素，需要进行试验性“隔离”，如怀疑宠物诱发哮喘，可以采用先分离一周后再接触的试验方法。（记者 李 爽）