胖人更易患哮喘
澳大利亚西澳大学的一项新研究解释了超重或肥胖者易患哮喘的原因。
研究团队分析了52名死亡者捐献的肺部样本，发现这个部位的脂肪含量多少与体重指数相关联。在这些样本中，15例未患哮喘，21例有哮喘但死于其他原因，16例死于哮喘。研究人员在显微镜下对这些肺部样本的气道进行了详细分析，他们在超重者的气道壁上发现了脂肪组织，体重指数越高，气道壁脂肪组织堆积越多。多余的脂肪占据了气道的空间，增加肺部炎症。此外，脂肪组织的增多还导致气道增厚，限制空气进出肺部，增加了胖人患哮喘的风险。研究人员由此得出结论，肥胖与哮喘的联系既有可能是脂肪对肺部施加的直接压力造成的，也有可能是超重引起的炎症所致。
欧洲呼吸学会主席蒂埃里·特罗斯特斯教授表示，该成果对于医务工作者理解哮喘的发病机制和开发治疗哮喘的新方法具有重要意义。目前还需展开进一步研究，以确定这种脂肪组织的积累是否可以通过减肥来消除，以帮助哮喘患者减轻症状。研究发表在《欧洲呼吸杂志》上。▲（萧忠彦）
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