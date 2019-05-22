哮喘很可怕吗? 专家们这么说…

【环球网综合报道】支气管哮喘(简称哮喘)是世界范围内的常见慢性病，据统计全世界有3亿人患哮喘。人们常常谈“喘”色变，其实是因为对哮喘这个疾病存在很多的认知误区。今天就让我们跟随专家的建议一起正确认识哮喘。

l 哮喘病人应该少做运动？错误!

早在上世纪80年代科学家就已经纠正错误观念，其实合适的体育锻炼对于哮喘患者不仅是安全的，还能增强身体素质，是增强患者肺通气功能、防止病情进一步发展的主要手段之一。你或许不知道，大卫 贝克汉姆从小就一直哮喘。需要注意的是，哮喘患者进行体育锻炼的前提是能够较好地控制哮喘的症状。此外，在每次运动前一定要做好热身运动，还要留意天气状况，避免受凉诱发哮喘。

l 哮喘发作不可避免？错误!

其实，大部分哮喘患者的诱发因素属于过敏因素，如尘螨、花粉、霉菌等。因此，通过自己、家人或同事们改变生活方式，注重一些细节，预防哮喘的发作并不是一件十分困难的事情。例如，生活中尽量减少使用除臭剂、香水、精油等，家装时选择不易吸尘、粘毛的窗帘、沙发等。

l 哮喘病人不能养宠物？视情况而定。

动物身上的皮屑是引起哮喘发作的过敏原之一，当吸入鼻腔或沉积到眼睛里时，就会引起过敏症状。此外，动物皮毛本身虽然不是主要的过敏原，但可粘附花粉、粉尘、霉菌等过敏原，从而引起哮喘等症状。当然也存在患者离开养了很久的宠物反而免疫力下降、哮喘复发的现象，尽管如此，医生建议患者还是去医院做过敏原检查，谨慎对待养宠物这件事。(实际编译：胡粤杨 审稿：赵怡蓁)