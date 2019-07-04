五类哮喘患者首选中西医结合治疗

上海中医药大学附属龙华医院肺病科副主任医师 鹿振辉

中医药防治急慢性咳喘类疾病具有完备的理论体系及独特优势。就哮喘来说，中医认为其发病主要有内因和外因两方面因素。体因是由于先天不足，肺、脾、肾三脏功能失调，导致痰饮留伏于肺窍，成为哮喘之夙根。外因多由感受外邪或接触异物、异味以及饮食情志失调等。中医提倡根据患者的情况，制定个体化诊疗方案，发作时以治标为主，缓解期重在治本，慢性持续期则标本兼治。笔者通过临床实践，总结出以下五类患者采用中西医结合治疗能取得较好的疗效。

1.难治性（慢性持续）支气管哮喘患者：该患者群体具有明显的常年反复出现不同程度哮喘症状，经过多种方案后依然不能达到控制目标，且部分患者逐渐出现了不同程度、不可逆的慢性气道阻塞，严重影响日常生活和活动。

2.特殊表型激素治疗不敏感的哮喘患者：随着哮喘研究的不断深入，医学领域认识到其不是传统“过敏”主导这么简单，也不是单单通过吸入激素、抗过敏治疗就能够使全部哮喘患者的病情得到控制。

3.伴有慢性鼻炎哮喘患者：哮喘患者伴有慢性鼻炎、咽炎的比例很高，他们上气道鼻炎部的慢性炎症易与哮喘病情状况形成交杂影响，使得哮喘更加难控制。

4.合并其他疾病的哮喘患者：如合并支气管扩张的患者，易受呼吸道慢性感染、病原微生物长期定植等因素影响，使得哮喘很难控制，且感染也更易反复加重。如合并肥胖、脂肪肝，临床吸入激素治疗多不理想。

5.长期控制需要降阶梯的哮喘患者：目前国际规范（GINA）有明确的降阶梯治疗推荐方案，但很多患者治疗过程中出现病情不稳定而不能顺利实施。