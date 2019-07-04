五类哮喘患者首选中西医结合治疗
上海中医药大学附属龙华医院肺病科副主任医师 鹿振辉
中医药防治急慢性咳喘类疾病具有完备的理论体系及独特优势。就哮喘来说，中医认为其发病主要有内因和外因两方面因素。体因是由于先天不足，肺、脾、肾三脏功能失调，导致痰饮留伏于肺窍，成为哮喘之夙根。外因多由感受外邪或接触异物、异味以及饮食情志失调等。中医提倡根据患者的情况，制定个体化诊疗方案，发作时以治标为主，缓解期重在治本，慢性持续期则标本兼治。笔者通过临床实践，总结出以下五类患者采用中西医结合治疗能取得较好的疗效。
1.难治性（慢性持续）支气管哮喘患者：该患者群体具有明显的常年反复出现不同程度哮喘症状，经过多种方案后依然不能达到控制目标，且部分患者逐渐出现了不同程度、不可逆的慢性气道阻塞，严重影响日常生活和活动。
2.特殊表型激素治疗不敏感的哮喘患者：随着哮喘研究的不断深入，医学领域认识到其不是传统“过敏”主导这么简单，也不是单单通过吸入激素、抗过敏治疗就能够使全部哮喘患者的病情得到控制。
3.伴有慢性鼻炎哮喘患者：哮喘患者伴有慢性鼻炎、咽炎的比例很高，他们上气道鼻炎部的慢性炎症易与哮喘病情状况形成交杂影响，使得哮喘更加难控制。
4.合并其他疾病的哮喘患者：如合并支气管扩张的患者，易受呼吸道慢性感染、病原微生物长期定植等因素影响，使得哮喘很难控制，且感染也更易反复加重。如合并肥胖、脂肪肝，临床吸入激素治疗多不理想。
5.长期控制需要降阶梯的哮喘患者：目前国际规范（GINA）有明确的降阶梯治疗推荐方案，但很多患者治疗过程中出现病情不稳定而不能顺利实施。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn