老夫老妻也怕冷暴力 如何避免婚姻冷暴力

搭伙过日子也是一种快乐

在老年夫妻中，沟通不畅，搭伙过日子的不是一两家。其实，不妨换一个思路看待这件事。到了这个岁数，不为钱发愁，又没有养育后代的压力，如果彼此还有一定程度上的坦诚信任，也算不幸中的万幸了。如果可以容忍老伴与自己各有各的天地，接受这种存在，珍惜眼前所拥有的一切，高高兴兴地活好每一天，也是一份日子。能和有不足之处的伴侣携手一生，夕阳中自有乐趣。试着过一份快乐的，但并不圆满的生活，这也是一种人生。

有个刚刚退休不久的大妈说，她的老伴儿也退休了，本来家庭生活挺平静的，可是，这半年来，她老伴儿突然迷上了智能手机，动不动就上朋友圈，还用手机玩游戏，居然还挣了不少比特币，还可以用来出售，那劲头快赶上上班了。可是，对妻子，他却不闻不问了。

他们不必照顾第三代，家里现在就他们两个人。妻子本来想，退休了，和老伴儿一起出去走走，活动活动，趁着身体还好，赶紧抓紧时间玩玩。可丈夫却说，没兴趣。一到晚上，丈夫连和妻子说话的心劲儿都没有，说什么都烦，什么事都三言两语就给打发了。手机把他的魂儿给勾走了。妻子很生气，还不能说。一说丈夫就烦，说他也没干什么见不得人的事儿，不就玩玩手机吗？也不碍谁什么事，说妻子管得太宽了。妻子火得不行，恨不得把手机给砸了。这样一来，把丈夫气得也够呛。这下可好，手机成第三者插足了。再后来，居然到了谁也不理谁的份儿上。

老年夫妻如何避免婚姻冷暴力

婚姻是人一生的功课。如果不能学会在婚姻中很好地调适，即使退休了，夫妻关系一旦出问题，也同样会让人受伤。尤其是退休之后，夫妻双方得格外彼此照顾。这时，两个人都不上班了，在一起的时间比年轻时要多得多。如果，两个人之间缺乏共同的兴奋点，没有共同感兴趣的话题，再没有朋友圈的交集，两个人的世界内容就太单薄了，光剩了吃喝拉撒，很容易令一方失望。不能及时弥补，痛心便会接踵而来。家不是招待所，需要以彼此为轴心。如果丈夫缺少对妻子心情的体察，一味把自己的情感倾注在网络之上，就不合适了。

妻子退休之后，承担周而复始的琐碎家务，丈夫这样做会让妻子失落。如果有一方觉得生活过得乏味、没劲，恼怒便会油然而生。真到了冷淡、无聊，甚至产生了想摆脱这个家庭的念头时，一切就晚了。要避免婚姻中的冷暴力，唯一的方式就是尝试着寻找彼此沟通的渠道。无论结婚多少年，是否是老夫老妻，都得设法保持良好的交流。要想避免婚姻中的冷暴力，具体做法有以下几点：

1.退休之后，需要修订好自己家庭的潜规则

一个家是一个系统，两个人都退休了，得一起重新做些规划。近期有什么可以两个人一起做的事？有没有什么可以一起参加的活动？把生活琐事量化，谁可以做什么？谁必须做什么？谁来承担什么？两人之间要有个知晓。比如晚饭后，可不可以一起散散步？两个人找找有什么共同感兴趣的话题？能不能结交些共同的朋友？现在，新的事物那么多，可不可以相互当老师？无论是丈夫还是妻子，谁学到了一样新的技能，彼此传授一下。让退休之后的家庭生活丰富起来。这样无论是哪一位，就都不会再那么堵心了。

2.在各种情况下都努力做到好好倾听

夫妻之间，无论结婚多久，都得好好说话，力戒抱怨。只有耐心倾听才能相互沟通，只有设法沟通才能好好相处。妻子得学会倾听丈夫愿意在网上交流而不想和她交流的理由，不因丈夫说了不中听的话而自己怒上加怒，设法滤去争吵中的敌意与负面情绪，尽量听丈夫把话说完，把丈夫的想法大体搞清楚。丈夫也要设法考虑妻子的心情，慢慢教会她进入有趣味的网络世界。

一时做不到位，还需保持一定的冷静与克制。人在争吵时，不大容易做到这点。激动时，做几下深呼吸，使自己冷静下来。还可以采取“反射法”之类措施，用自己的话把对方的意思重复一遍，让自己平静下来，且弄清楚对方的想法，力争在复述中让自己与对方有一种情感沟通。

轻易批评或指责会阻碍夫妻二人的彼此交流，能量流动受阻，夫妻间的亲密感就会被消解。如果能试着破解老伴儿内心最隐秘一幕，并且去理解、去正视，失落便不再是失落。做到这点，靠体察与相知。了解了对方内心的感受，得认真想一想，自己是否做了各种尝试？得努力让两个人的愿望趋于一致。

3.不急于抛出解决方案

无论是妻子还是丈夫，每一个人或多或少都存在一些不安全感，这会让人变得尖锐，但当伤口被看见、被理解，而不是被批评与被评价的时候，便得到了疗治。一旦发生冲突，不必急于抛出解决方案，先让自己冷静下来。

不能冷静地倾听，就有可能把争吵转为恶意攻击，而这种攻击又可能变成婚姻触礁的信号。家里的男人常用冷战来解决争吵，家里的女人会因之而陷入更深的痛苦之中，因为她希望正常沟通。如果妻子看到丈夫没有交流的诚意，就有可能加大嗓门，更加情绪化，把对事情的抱怨变成对人的攻击；而丈夫则会觉得自己处于妻子的情绪压迫之下，可能继续防卫或冷战到底。而这种强烈的情绪化冲突又会转而致使妻子崩溃。这种恶性循环，会使婚姻元气大伤。

能吵架解决的事，就不必憋着。女性往往比男性情感丰富，对各种刺激的反应都比较明显，容易引起情绪上的大起大落。丈夫一般很少会如婚前那样温存。年轻时都未必能做到细心体察妻子的心理活动，年纪大了，妻子的絮叨更加剧了他的失落感。这时，做丈夫的得明白，中国老年男性不主动关爱或不给予妻子温存，是东方文化的陋习，力排大男子主义，多用心地体贴照顾自己的老妻，多一些牵手与肌肤之亲，这是化解冷淡的利器。

多数人吵几句就昏头，能在争吵中保持冷静的并不多。怀着一颗失望透顶的心，连架都不愿打了，这份婚姻就几近维持不下去了。如果两个人之间真到了谁都不关心谁，最后，连分手都麻木不仁。那么痛苦也好，无奈也好，最终就只有一个了断了。这是大家都需要极力避免的事。（丁宁）