五个方法挽回无性婚姻

无性婚姻是影响婚姻幸福的一大杀手。所谓无性婚姻，是指夫妻在较长一段时间内不过性生活，比如说数月，甚至数年。

美国《女性健康》杂志最近公布一项调查，数据显示18~65岁的人中，51%的人认为性爱匮乏，39%的人表示无性婚姻的时间持续长达1~5年。该调查还发现，造成无性婚姻的原因主要有：工作压力、体重增加和夫妻间缺乏沟通。不过，该研究也指出，只要解决好夫妻间缺乏沟通的问题，前两个问题也能迎刃而解。另外，夫妻要积极经营自己的性生活，从以下几个角度出发，可以让无性婚姻回归正轨。

1.少自慰，多拥抱。性是用身体说出的话语。身体表达情感，同时也影响情感的变化。夫妻间温柔的肢体接触，比如拥抱、亲吻、抚摸，传达着爱、在乎、关心和善意。它们能满足夫妻间被爱和被需要的情感需求，使夫妻互相“投桃报李”。另外，身体也会记录情感。夫妻间越多拥抱，越容易有愉悦的身体亲密之旅，婚姻就越能抵御琐碎生活的侵蚀。总之，千言万语不如一个拥抱。

2.少指责，多赞美。不愿性生活的夫妻在生病或遇到困难时也多选择自我安慰，和配偶言语交流少。即使有交流，一方通常会抱怨指责，另一方则“关机屏蔽”。但是，无论多爱一个人，也禁不住经常性的指责。为什么总是指责对方呢？因为你已经习惯了看到对方的缺点，而不是优点，所以，要学习经常赞美对方。

3.学会投入地玩。夫妻必修课之一是去玩，去投入地玩。婚姻里有不少生活压力、现实焦虑，因此易对伴侣产生失望，甚至绝望。玩能减轻压力，让人放松和开心，增添生活的情趣。夫妻俩可以定期出去玩，有孩子的夫妻更要创造条件，两个人一起玩。性生活本来就是夫妻间的游戏，会玩的夫妻更能包容彼此的差异。

4.多看笑话，学会幽默。吵架是夫妻的“家常便饭"。有的夫妻吵架坚持“三不主义”——不妥协、不让步、不低头，导致性生活也成了“陪葬品”。有的夫妻却能通过吵架获得“性福”。究其原因，是这些夫妻有一方比较风趣幽默。幽默能调节气氛，修复关系，使夫妻融洽。它让夫妻从冲突中跳出来，把冲突归冲突，恩爱归恩爱，而不是混为一谈。

5.看到自己的力量。无性是因为无力。当一个人自己变得脆弱无力时，也容易看轻伴侣，忘了配偶是有喜怒哀乐和思想的人。因此，在自我感觉到脆弱时，也不要忘记，你也应该有力量。可以回顾自己这一路走来的经历，看到自己的力量，也可以通过运动发现自己的力量，重新给生活注入动力。▲