人人都渴望拥有幸福婚姻，并让婚姻保持稳定长久。但爱情有其脆弱一面，很多原因都可能使两个人的感情受到冲击。近日，美国百位婚姻问题专家共同总结出了导致夫妻离婚的几大原因，给伴侣们提个醒。

结婚初衷走偏。婚姻是人生大事，结婚前一定要想好一个问题：“我为什么结婚？”这个结婚理由应该是你深思熟虑得出来的，而不是来自外在。有人说：“所有人都说我们俩是天生一对”或者“我们连婚房都买了”。这些都不能说明你们一定能走得长久。结婚前一定要有明确的目标，初衷正确，才会走得稳健。

失去自我。如果对方夺走你的所有时间和精力，你没有一点属于自己的空间，你就可能变成“婚姻控”。幸福的婚姻是帮对方成就自己，而不是失去自我。

生活目标不一致。两个人结婚之后，越来越真实地展现自己，可能感情更深，也可能隔阂加大。结婚前多了解对方，这一点很重要。

性生活不和谐。感情再好的夫妻也可能在性爱面前遭遇挫折，重要的是怎样面对彼此不同的床上“性格”，沟通彼此的差异，了解对方的喜好，共同努力，才不至于因为性的问题疏离了情感。

强迫对方做事。一个人感觉不快乐时，时常会强迫另一半按自己的意愿有所作为，满足自己的需求，从而找回快乐。夫妻间实现自己这些愿望的办法中，不可取的方式是抱怨、责备、唠叨、威胁或者小恩小惠。我们应多想想自己应该怎样做，避免简单粗暴的方式，取而代之以尊重和协商。

消费观不同。容易导致离婚的一个原因不是缺钱，而是两个人的消费观不同。比如，一个人买东西从来不怕透支信用卡，另一个人想的是为了长远目标而存钱。久而久之，这种矛盾会越来越激化。懂得让步，协调财务管理，才可能更好管理婚姻这个“股份公司”。

亲密动作少。夫妻间的性生活固然重要，但上班前下班后的亲吻、高兴时的拥抱、甚至简单的牵手也是夫妻间不可或缺的感情黏合剂。缺少性爱和日常生活中的身体接触，两个人会越来越陌生。

遇事总是争吵。每一对夫妻都有出现意见分歧的时候，关键是遇到矛盾时，两个人能确定一些基本规则，比如如何沟通，怎样达成共识。如果两个人无法解决问题，可以找信任的熟人或者婚姻顾问，及时化解矛盾。▲