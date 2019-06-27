维护好四十岁后的婚姻

不管是新婚小两口，还是老夫老妻，保持幸福、健康的婚姻都不是一件容易的事。这一点在40岁后尤为明显，因为这个年龄的夫妻面对更多事业、家庭中的挑战，本就变淡的情感又面临子女升学、老人健康问题、家庭财务状况等多方面压力，易造成婚姻的不和谐。美国MSN网站为此支招，几个方法让40岁后的婚姻更牢固。

1. 在一起时要用心。身处同一屋檐下并不代表你们的心在一起。如果想改善40岁后的婚姻，请确保彼此关注，比如共同就某个话题进行讨论，尤其不要一边看手机，一边心不在焉地应付伴侣的问题。

2. 不要压抑自己的不满。在漫长的婚姻中，最常见的危机来源就是总说“我很好”或“不用你管”，而你的行为往往表明你一点儿也不好。诚实地说出自己的感受，即使会导致意见不合，但从长远来看，对夫妻关系有好处。坦诚表达感受是彼此冷静处理问题的唯一方法。

3.不逃避分歧。恋爱中的争吵虽然不是令人高兴的事，但却是健康婚姻的一部分。2008年，美国密歇根大学的一项研究发现，那些经常以逃避的方式来解决分歧的人，比那些直面分歧并学会用成熟方式解决的人早亡风险高。不逃避、不过激、理性面对分歧，不仅婚姻和谐，身体也更健康。

4.赞美对方。每个人都有被肯定的需求，即使结婚时间长了，这一点也依然重要。否则，这可能说明你不再欣赏对方，而这也会导致伴侣付出的爱更少。

5.回应对方的幽默。你不必为爱人“捧哏”，或对他说的每句话都回以傻笑。重要的是，当对方说了些自认为非常有趣的事情时，你要有所回应。

6.给对方发温馨短信。思念之情可以传染，偶尔甜蜜和主动发短信是一种很好的情感沟通方式。但注意不要做得过火，以让两个人都感觉舒服自然为好。

7.都有一颗童心。恋爱初期，两个人每周都去一家新餐馆，每年都探索新的旅行地，对这个世界充满了好奇。其实，任何年龄段，都应保持好奇心，这也是夫妻关系的保鲜剂。

8.保持诚实。一旦夫妻间发生谎言，不管是大谎还是小谎，信任就会消失。谎言的累积会导致不信任、愤怒，甚至不忠。

9.不和他人的婚姻做比较。痛苦来源于比较。嫉妒他人的美满婚姻并不能提供给你幸福的动力。停止比较，拥抱自己的生活，情况就会好转。

10.在别人面前支持对方。在其他人面前，为你的配偶说话，是忠诚的表现。当然，这种支持要建立在不违反道德的前提下。不必总以事实的仲裁者自居，偶尔放过小错并一笑了之，更能收获和谐的关系。