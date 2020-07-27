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对配偶好一点 婚姻多点甜

2020年07月27日09:25 来源：中国妇女报

我们往往视血亲为上，姻亲退后，所以拿孩子当自己的命根子，永无审美疲劳地看不厌，掏心掏肺地全情给予。而对待配偶就差了很多，如果没有各种嫌弃，彼此忠诚，能把婚姻走下去，也就算圆满了。

很多经济不太富裕的家庭，孩子从刚学步就买一大串不同号的品牌鞋，没多久就没法穿了。能否也给丈夫买一双，让他惊喜一下？

女儿是爸爸的“小情人”，这说法深得中国爸爸的赞赏，他们也身体力行、无怨无悔地宠溺女儿。能否对太太多一点温情，多说几句她爱听的话？

很多父母对孩子说话时都会左思右想，孩子能接受吗？会刺激到他吗？而对配偶，嘴比脑子快，又如刀子，哪疼戳哪儿，句句见伤。

每个父母都会爱孩子到生命的尽头。尽管现在的孩子对父母的感情寡淡很多，怼父母，挖原生家庭的“罪”，可父母不在乎，亲子之爱忠诚到底。

而在夫妻间，甚或低到没有约束底线。前来咨询的妻子说，丈夫出轨被曝光，他说要给他时间，慢慢和“小三”断。这丈夫敢跟妻子这么讲，而好多妻子此时不知为何还真“认可”，与其说这是爱的伟大与包容，不如说是无底线的退让，无能力的还击。

孩子终会有自己的生活。请爱惜身边人，别总说因为Ta不是你的灵魂伴侣，没有精神共鸣，所以爱不起来。那只能说你自己独奏时不够热闹，也说明你是认知狭窄的人。如果你知识丰富，境界高远，总有一个维度可以同配偶对接。

这么多年过来，有过激情，有着恩情，日常还那么多温情。未来的日子，难保没有难处，即使Ta没能力做你的靠山，也是一个拐棍，让你多一个支撑。

爱身边人，给对方温情和怜惜，从孩子那儿匀出十分之一就够。也请忠诚于婚姻，那个不再年轻、不再俊美的人，才是你“最铁的战友”，其他的婚外感情都是浮云。（知名心理咨询师、婚姻家庭指导师 梁朝晖）

(责编：许心怡、许晓华)


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