吃反季蔬菜、蜂王浆、速生肉会早熟？

这两天有条新闻，让妈妈们尤其关心：深圳一个5岁的女宝宝出现了早熟症状，医生检查后发现，竟然是吃了一些食物造成的。新闻里，列举了诸多种会导致早熟的食物，比如反季蔬菜、蜂王浆、油炸食品、速生的肉类等。昨天，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐表示：我要为这些食物平反，孩子早熟，请别扯到吃东西上行吗？

康康姐说，医学和食品科学是完全不同的两种学科，希望此类关于食物的谣言能减少。经过科学家验证过，明确的导致性早熟的因素只有下面几点：

1.脑部和其他机体病变、肿瘤；

2.营养过剩以及由此带来的肥胖；

3.看太多包含性暗示的画面或爱情动作片；

4.误服药物，比如避孕药。

【真相】

蜂制品、蜂王浆 蜂制品和蜂王浆是每次说起早熟话题就会被提及的食物。其实，蜂蜜和蜂王浆中激素非常少，比鸡蛋的激素都低得多。为何吃鸡蛋不早熟，喝蜂蜜就会早熟？

反季蔬菜、水果 反季蔬菜和水果真是仅次于蜂王浆的“早熟圣品”，动不动就说它们是激素催熟的，也会“催熟”孩子。

实际上，反季节果蔬是科技和物流的进步，比如冬天也能吃到大棚里种植的草莓，或者从海南运来的西瓜，冷藏保鲜技术也大大延长了果蔬的供应期。

反季的蔬果除了口感略差一些，营养成分稍微少了一点，其他和当季新鲜水果没什么两样。早熟？不存在！

炸鸡、薯条、奶油蛋糕、汉堡 所谓的“垃圾食品”是因为摄入过多会导致肥胖。肥胖才是性早熟真正的高危因素，因为脂肪会促进雌激素形成。

就是不吃它们，换吃别的高热量的东西，肥胖以后也会有同样效果。

燕窝、虫草、人参 给孩子们吃这些东西本身就很匪夷所思，因为会上火。

不过，目前没有科学证据表明这些东西和婴幼儿性别发育有关，既没有毒理学、药理学、病理学依据，也没有流行病学证据。

鱼子、蟹黄、蟹膏 这几个都是水生生物的卵、生殖腺及其分泌物，一定含有不少性激素。其实，不是这样的，还是用鸡蛋做比较吧，这些东西里的激素比鸡蛋少很多。

鳝鱼、螃蟹、肥美水产 鳝鱼、螃蟹、肥美水产都是避孕药和激素催熟的，孩子吃了会早熟。

首先，给人用的避孕药，动物吃了没用，还有可能会让鳝鱼等送命。

豆制品 大豆含有大豆异黄酮，是类雌激素。所以，连带着豆腐、豆浆、豆干、大豆蛋白粉等等都成了嫌疑犯。

其实大豆异黄酮含量相当低，更何况它只是类激素，正常食用不仅不会导致性早熟，还可以提供很好的营养。

“预防性早熟”建议

1.从小培养孩子谷物、蔬菜、肉蛋奶的合理搭配，不要以为高蛋白才是好食品。

2.不要让孩子把果汁、饮料当水喝。

3.多陪孩子玩耍、运动。

4.尽量不给孩子吃营养保健品，补钙补铁补锌补脑请遵医嘱。

5.不要让孩子误服避孕药。（记者邹婵娟）