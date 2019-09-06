有乳腺疾病，可以吃蜂蜜

北京读者刘女士问：最近我体检查出乳腺增生，朋友建议我别吃蜂王浆、蜂胶、蜂蜜，因为含有雌激素。可是，按传统医学的理论，蜂蜜不是排毒、解毒的吗？有乳腺疾病，到底能不能吃蜂蜜呢？

食品安全博士、科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯答：乳腺增生、乳腺癌等都是多因素导致的疾病，除了遗传基因、生活方式等因素外，确实与激素有关（不只是雌激素）。蜂产品中或许含有极微量的激素，但量不够，不会给人体带来明显影响。以蜂产品中受质疑最多、嫌疑最大的蜂王浆为例，北京农科院曾检测其中的激素，发现确实存在极微量（十亿分之几）的雌二醇、孕酮、睾酮。但猪、牛、羊等大型哺乳动物体内的激素远远高于蜂王浆，大概是几十到几百倍的水平，每天食用量也是几十到几百倍。但这些激素大多数会在消化过程中被破坏，被人吸收得很少。如果你可以放心食用猪牛羊肉、牛奶、奶酪、奶油，蜂产品中的激素也不会伤害你。

有一种观点认为，蜂产品中含有“植物雌激素”，来自混入的花粉或其他植物成分。所谓“植物雌激素”，就是可以发挥类似人类雌激素作用的物质，比如大家熟知的大豆异黄酮。这类物质的特点是，当雌激素水平低时它发挥类似雌激素的作用，雌激素水平高时又发挥拮抗作用。其实，“植物雌激素”的效能和真正的雌激素相比有很大差距，对于正常女性而言没什么威胁，甚至利大于弊。蜂产品中“植物雌激素”可能较多的是蜂胶，它的主要成分就是黄酮类物质。但具体有哪种黄酮、有多少，并不清楚。如果正在接受乳腺疾病治疗，为了避免不必要的干扰， 不吃蜂胶问题不大，反正吃蜂胶也不会帮助你治疗或辅助治疗乳腺疾病。

除了激素和“植物雌激素”，蜂产品中还有一些可能产生类似激素效应的物质。很多研究发现，蜂王浆中的某些脂肪酸、蛋白质具有类似雌激素的作用，这些物质在培育蜂后的过程中可能发挥重要作用。一般建议婴幼儿、儿童青少年、孕产妇等敏感人群慎食蜂王浆。对于绝经后的女性，蜂王浆可能有一定益处，但对于雌激素水平较高的中青年女性有可能增加乳腺疾病风险，应避免服用蜂王浆。

这里给出几个综合建议，仅供参考。第一，婴幼儿、儿童青少年、孕产妇和中青年女性最好不吃蜂王浆，乳腺疾病患者应避免服用。第二，蜂胶导致乳腺疾病的可能性非常小，但乳腺疾病患者不建议服用蜂胶，因为它并没有治疗、缓解疾病的作用，白花钱（吃了没用，不吃省钱）。第三，蜂蜜中的激素或其他类激素物质可忽略，除过敏人群外无禁忌，但不要指望其能治疗疾病。▲