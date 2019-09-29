四个症状警惕红斑狼疮

主讲人：中山大学附属第一医院风湿免疫科教授 许韩师

红斑狼疮是一种复杂的自身免疫性疾病，患病后可对人体多个脏器造成损害。据统计数据显示，10个患者中，有9个是女性，且大多都是介于20~40岁的年轻人，每年患者人数呈增多趋势，需引起重视。

红斑狼疮发病早期有以下四大症状：

1.皮疹。约80％的患者在病程中可出现各种各样的皮疹，最典型的是发生在脸颊部的蝶形红斑；有些病人在晒太阳的时候，暴露部位皮肤会明显发红或原有皮疹加重（称为光敏感）。

2.关节痛。超过60％的病人在开始发病或病程中的某段时间都有关节痛。所以，当年轻女性出现指、腕、膝等关节疼痛时要引起重视。

3.脱发。特别是短期内突然出现广泛性的脱发，且头发比较脆，容易折断。

4.泡沫尿。患者小便出现像啤酒一样的泡沫样尿（蛋白尿）。

当出现以上2个或2个以上的症状时，应高度警惕红斑狼疮，及时上医院进行确诊。

目前，红斑狼疮是没有办法根治的慢性疾病，与糖尿病、高血压一样，需要长期吃药。不过，通过正规有效的治疗，患者10年生存率已经达到了80%以上。

治疗红斑狼疮大多数需要用激素和免疫抑制剂。以前治疗以激素为主，但激素只能控制症状，很难从根本上缓解病情，更不能阻止和逆转慢性病变的发展。此外，长期使用激素会产生严重的不良反应，大部分病人一停激素，病情容易反复。

因此，目前认为，红斑狼疮不能过分依赖激素，大多数病人应早期使用免疫抑制剂，当然，治疗过程中也要注意监测免疫抑制剂的毒副作用。

另外，雌激素是红斑狼疮发病的重要因素之一，患者要注意避免摄入含雌激素的药品和食品，如紫河车（胎盘）、蜂王浆、避孕药等；平时要避免日光暴晒和染发，某些染发剂会诱发狼疮复发。

不少女性患者担心不能生育，这个不要过分担心。因为妊娠、生育期间，患者体内激素水平变化等因素影响，常常导致疾病复发或病情加重，甚至危及生命，所以以前妊娠、生育被列为红斑狼疮患者的禁忌。但是现在随着诊治水平的提高，在医生的指导下，60%~70%的红斑狼疮患者可以安全度过妊娠期。不过，能不能怀孕的关键取决于患者病情是否得到控制。目前来说，病情稳定半年至1年以上，没有肾、中枢神经系统或心脏严重损害，且停用免疫抑制剂3个月至半年以上，可以考虑妊娠。