据统计，中国儿童性早熟发病率已达1%，即100个孩子中就有1个性早熟。女孩更易患性早熟，发病率约为男孩的5~10倍。性早熟已成为仅次于肥胖的第二大儿童内分泌疾病，且发病率逐年升高。

如何识别儿童性早熟

性早熟是指男孩在9岁前，女孩在8岁前出现第二性征。男孩主要表现为睾丸增大，女孩主要表现为乳房发育。

女孩青春期发动的最早征象是乳房发育，一般在10~11岁，最迟13岁。然后是阴毛生长，阴道分泌物增多，一般在9~11岁。最后是月经初潮，平均在12岁半左右。

男孩青春期最早表现是睾丸增大，容积达4毫升，长度为2.5厘米（一粒枣子大小)，一般在10~12岁，最迟14岁。然后是阴囊发育，色素沉着，阴茎发育，一般在11~12岁，阴毛发育在12~13岁，继之出现腋毛、痤疮、声音变调。初次遗精多在14~15岁，15岁左右长胡须。

父母都希望孩子长高，但并非所有的短期内长高都是正常的。如果孩子还未到发育年龄却突然蹿高，家长就应该警惕孩子是否性早熟。

正常情况下，身高增长有两个高峰期，第一个高峰期是出生后至3岁左右，第二个是青春期。女孩多在青春早期乳房开始发育时，身高增长年速度达8~10厘米；初潮后身高平均增长5~10厘米。男孩在青春中期13.5岁左右时，身高增长年速度达10~14厘米。整个青春期女孩身高增长20~25厘米，男孩增长25~28厘米。

儿童性早熟四大危害

危害一：影响成年身高

由于过早的性发育，在性激素的作用下，身高快速增长，但是同时促进了骨骺过早地融合，骨骺线一旦闭合，长高的空间也就基本消失了。所以性早熟儿童的生长周期会明显缩短，最终使其成年后的身高比一般人矮。

危害二：造成自卑心理

性早熟的孩子可能因为自己在体形、外表上与周围小伙伴不同，过早地背起沉重的思想包袱，产生自卑、恐惧和不安情绪，心理负担加重，学习兴趣和学习成绩下降，认知能力落后于同年级的学生。对日后的心理健康产生长久的不良影响。

危害三：性行为可能提前

性早熟儿童的心理发育与身体发育极不匹配，加上患者生理年龄小、社会阅历浅、自控能力差，发生早恋、早孕、早婚的风险增大，受性侵害的风险也增加。

危害四：肿瘤征兆

10.8％的儿童性早熟由器质性病变引起。其中部分为肿瘤引起，也可能为肾上腺疾病所致。如未及时发现尽早处理，将极大威胁患儿健康。

吃错东西会性早熟？

近年来，随便在网上搜索，就能看到各种有关性早熟的报道，很多人质疑这是由食物引起。“中枪”最多的食物莫过于：反季节蔬果、豆浆、洋快餐、蜂蜜、鸭脖……它们真是性早熟的罪魁祸首吗？

反季蔬果 大众经常说这些蔬菜瓜果是用激素催熟的，这个说法其实很不严谨。严格来讲，这些所谓的植物激素其实叫植物生长调节剂，和人类激素是两码事。植物激素导致人性早熟有点天方夜谭。动物和植物的生理生化机制完全不同，植物激素和人类激素也不存在化学结构上的相似性。

豆浆 有人说，豆制品里面含有类雌激素大豆异黄酮，可能导致婴幼儿性早熟。可是请大家注意类雌激素的“类”字，类雌激素并不等同于人体的雌激素，而且在豆制品中含量也十分有限。只要不过量，每天一杯也是不会有问题的。

蜂蜜 蜂蜜中的糖占总量80%以上，再除去百分之十几的水，其他成分不到1%。而这1%的成分包括维生素和矿物质、蛋白质、有机酸、微量元素、酶类以及花粉。蜂蜜中因含有花粉，确实存在少量植物激素，但并没有动物性激素。因此并不会对人体产生太大的影响。但蜂蛹、蜂王浆，包括成人补品如雪蛤，都不适于儿童食用。

可乐配炸鸡 美味可口的炸鸡加可乐，别说孩子，大人也都爱吃。但有传言，制作炸鸡的鸡是被打了催长素激素长大的。真相是，我们通常吃到的大块头的鸡是良种选育、科学喂养的结果，鸡打激素后不仅不会长胖长大，反而更加容易生病。目前没有科学研究证明，这两种食物和性早熟有关。但炸鸡配可乐，吃多了容易长胖，而肥胖是导致性早熟的一大原因。

鸭脖 有些人担心，现在的家禽多是被“催熟”的，禽肉中的“促熟剂”残余主要集中在家禽头颈部分的腺体中，因此，长期吃鸡鸭鹅的颈部，就成了“促性早熟”的高危行为。实际上，经过正规处理的鸭脖是不存在这些问题的，偶尔食用不会造成性早熟。但鸭脖这类食物普遍盐分含量高，摄入过多的盐的确不利于儿童的身体健康。

这些行为会致性早熟？

跳拉丁舞 成人看待拉丁舞可能会觉得热情奔放，但小孩子并不会这么理解，也不是所有学拉丁舞的孩子都会性早熟。很难说性早熟与跳舞有多少关联，目前在学术界也没有科学研究论证。

三岁以后还和父母一起睡 父母不和孩子同床睡不是为了怕孩子性早熟，而是为了孩子的成长。出于对孩子的心理发育着想，当孩子在3岁左右，上了幼儿园时，就要开始培养孩子独立自主的意识，与孩子分床、分房睡了。

使用成人化妆品 一些化妆品里添加了糖皮质激素或雌激素，儿童长期使用这类化妆品，轻则可能引起激素依赖性皮炎，重则可致儿童生长发育早熟。更需要注意的是，避免孩子误食避孕药！

开灯睡觉 光照过度是儿童性早熟的重要原因之一。褪黑激素能抑制腺垂体促性腺激素的释放，可以防止性早熟。当人在夜间进入睡眠状态时，松果体会分泌大量的褪黑激素。儿童若受过多的光线照射，会通过减少松果体褪黑激素的分泌，导致性早熟。

此外，还有塑料制品，包括塑料玩具、奶瓶等，都有研究表明可能和性早熟有关，家长需尽量避免。

性早熟能治吗

并不是所有确诊性早熟的儿童都需要治疗，治疗前要考虑三个方面：

1、预测是否会影响成年身高；

2、是否还有生长空间；

3、女孩是否会初潮过早来临。

目前国际上通用的治疗方式：注射促性腺激素释放激素类似物，每隔28~30天注射一次。治疗目的：抑制性激素分泌，延缓青春发育过程，最终改善成年身高，一般情况下治疗需要两年以上。

注射性腺激素释放激素类似物，副作用较少，即使发生也比较轻微，如情绪异常、面部潮红、多汗等。不过无需过度担心，医生会进行随访观察。

不管需不需要治疗，只要确诊性早熟，都建议每隔三个月进行一次定期检查。