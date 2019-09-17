儿童猛吃猛长小心性早熟

宋萃8岁的聪聪休学在家已经两个月了。半年前，他发现自己和别的男孩子有些不一样。除了个头比其他男孩高一截外，嘴唇上冒出了胡须，声音也变粗了。“妈妈，我不想去上学，同学们都笑我”。妈妈很着急，带着他来到医院就诊。检查发现，聪聪的身高比同龄孩子高出十几厘米，骨龄检查提示11岁，外生殖器已经发育，经过一系列检查确诊为性早熟。“平时生活中很注意了，没吃激素，也从不吃反季节蔬菜、水果，孩子怎么就性早熟了呢？”聪聪妈妈十分疑惑。医生表示，性早熟发病与多方面的因素有关，肥胖、外部环境、疾病、压力、种族及遗传因素等均可能造成性早熟。

近年来儿童性早熟发病率呈上升趋势，但就诊率不足三分之一。这主要是因为受传统观念的影响，家长羞于与孩子沟通性知识，孩子的身体发育情况自然也就无法及时掌握。相比于女孩，家长更难发现自家男孩是否性早熟。医生提醒，家长需要树立健康观念，和孩子开放、自然地交流性知识，密切关注孩子的身体发育情况。一旦发现异常，及时带孩子到医院就诊，由专科医生进行评估、诊断及治疗。

此外，有些性早熟是由外界环境导致的，是可以避免和预防的。家长需要注意以下几个方面：不要给孩子滥用营养滋补品，比如蜂王浆等；妥善存放避孕药物、成人美容产品（包括护肤品）等，以免孩子误服或接触；控制体重，少让孩子吃油炸类食品，避免超重或肥胖。（重庆医科大学附属儿童医院内分泌科副主任医师）