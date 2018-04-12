肾病疗法被颠覆，肝癌治疗精准狠

“医生，我不想用激素，我变这么胖都嫁不出去了！”23岁的宁波姑娘小徐对着浙大一院肾脏病中心主任陈江华说。

“医生，这肿瘤没法手术切掉，我还有救吗？”67岁的老刘对着浙大一院副院长裘云庆说。

在肾脏病以及肝病领域，这两位专家在几十年从业生涯中，遇到太多这样的患者。慢性肾脏病激素治疗副作用的痛苦，以及晚期肝癌有效治疗手段的缺乏，让患者忍受煎熬。

怎么解决病人们的痛苦？两位专家拿出的方案让人瞩目。

昨天上午，在浙江省人民大会堂举行的浙江省科学技术奖励大会上，浙江大学医学院附属第一医院的成绩单十分亮丽，拿到了省科学技术进步奖一等奖2项、二等奖2项、三等奖3项。其中，陈江华、裘云庆主持的两项研究分获一等奖，他们的科研成果解决了几十年来困扰着慢性肾病、肝癌病人的痛点。

代替激素

方法找到了

“十几年过去了，我现在还记得这位病人的眼神。”陈江华告诉钱江晚报记者。当年来自宁波的姑娘小徐，成为他最后一位用传统激素治疗的慢性肾病患者。在此之后，在代替激素领域，陈江华和他的团队不断突破、创新，最终获得殊荣。

为何当年小徐姑娘的眼神会让陈江华记忆深刻？“因为眼神里透露着美丽形象不再的绝望。”陈江华介绍，小徐身患慢性肾病，从上世纪五六十年代开始，诊治这类病人都会大量使用激素。

据悉，在我省每100个人当中，就有11.4个人患有慢性肾病，属于常见病。尽管激素治疗，病人的病情能得到很好控制，但是短则3个月，长则一年的大剂量激素治疗，副作用不可避免。

“那时候在肾脏科病房走一圈，能看到很多这样的病人。”陈江华说，他们几乎无一例外的有“满月脸”、“水牛背”、痤疮、肥胖，“更严重的，是骨质疏松，股骨头坏死，得撑着拐杖来看病。”

这还是能看到的副作用，看不到的健康危害更多，比如高血压、高血脂等。

“在给病人治疗前，我们会和他们讲清楚使用的治疗方案，以及可能出现的情况，结果会有20%的人忌讳诸多副作用而拒绝激素治疗，其中女性近一半拒绝治疗。”

然而拒绝这种方案治疗后，没有任何办法能缓解病情，一周之后，小徐不得不被家人送回了医院。此时，她因为病情快速发展已经全身浮肿，甚至尿不出尿。

“我们从她体内抽出了10公斤的腹水。”陈江华说，接下来为了保命，小徐不得不接受了激素治疗，而她也因此失去了自己的美貌。

怎么解决他们的痛苦？首先就是要减少激素的用量，可是没有激素，该怎么治病？陈江华和团队成员发现，在肾脏移植中广泛运用的抗排异药“克莫司”起到了关键作用，“慢性肾病本身就是免疫性疾病，克莫司的免疫抑制作用对治疗慢性肾病也有帮助。”而它的副作用相比激素就小太多了。

就这样，陈江华创建了克莫司联合小剂量激素技术，开创了无激素免疫抑制技术，研究成果得到了国际高度认可，被国际权威肾脏病防治指南和欧洲风湿病防治联合会2016年指南收录。

越来越多的医院也启用了这个新方法。“全国159家医院的数据显示，有17.3万病人因此获益。”陈江华说。

陈江华牵头的课题“肾小球疾病治疗关键技术创新及推广应用”，不仅得到了浙江省科学技术奖励大会的肯定，更被国际肾脏病学科同行们视为杰出成就。

去除肿瘤不伤身

“导弹”化疗搞定了

裘云庆团队的获奖项目是“抗肿瘤分子靶向新药BZG和光热消融——化疗靶向治疗新模式的研究”。简单说来，就是用“导弹”装着化疗药物，快、准、狠地对付肿瘤，一次性达到肿瘤热疗和化疗两个目的。

“中国是一个肝癌大国，可是门诊中60%~70%的病人，因发现晚了，失去了手术机会。”裘云庆说，对肝病的不重视，导致大多数肝癌被发现时已经占据了肝脏的太大部分，即使把肿瘤部位切除干净，剩下的肝脏也没法维持工作了。

对付那些手术无能为力的病人，化疗是最好的办法，但由此带来的严重化疗副作用——恶心、呕吐也不可避免。“因为化疗药物进入到肝脏肿瘤部位的效率很低，为了达到效果，只能用大剂量化疗药物，所以副作用会更加明显。”

裘云庆和他的团队想到的办法就是用金子做成纳米级的中空“导弹”，“导弹”装着化疗药物，通过静脉输液的方式进入体内。“这些纳米颗粒，通过血管靶向分布到肿瘤区域。”裘云庆说，这意味着“导弹”能准确找到肿瘤，并均匀附着在肿瘤上。

接下来，就是通过外界近红外光线照射50多秒，中空金做成的“导弹”进行高效的光热转化，利用局部高热准确杀死靶区肝癌细胞，而“导弹”内的化疗药物随之释放，导致肿瘤部位化疗药物浓度提高，呈现冲击式化疗效应。“因为肝脏上没有感知热度的神经，病人并不会因这样的照射产生不适。”

就这样，去除肿瘤和减少副作用，一举搞定。

“理论上说，这个方法不止适用于肝癌，对于其他肿瘤同样有效。”裘云庆说，目前，该研究在多种动物实验中取得了很好的效果，“我们的计划，是今年开始能用于病人。”（张苗）