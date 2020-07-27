3年13次介入治疗后，晚期肝癌的他在温医大附一院再拾希望

肝癌是我国最常见的恶性肿瘤之一，早期症状一般不明显，等有症状再来医院就诊时，通常都是中晚期，大部分患者都失去了外科切除的机会。这个时候，介入治疗成为了控制肝癌的最常用手段。

但肝癌介入治疗有次数限制吗？最多可以做几次？部分患者被几家医院判定不适合做介入治疗，他们真的没有一点办法了吗？

2020年6月17日，温医大附一院介入科夏景林门诊来了一位非常瘦弱的患者，58岁的林先生于2015年发现肝癌，在上海著名三甲医院行肝癌手术治疗。2017年肿瘤复发，先后在该院进行了13次介入治疗。尤其是2019年以来，进行了6次介入治疗，然而每次复查肿瘤一次比一次大。

一个月前，林先生再次赴上海诊治，医生告知他因肿瘤太大，且他身体较为瘦弱，不能再次行介入治疗，建议他回家服药休息。不想放弃治疗的林先生经多方打听，找到了温医大附一院夏景林教授诊治。夏教授在了解病情，仔细阅片后认为患者虽然瘦弱，几乎满肝都是肿瘤，最大者达25×16cm，还伴有门静脉癌栓，肿瘤指标AFP达 2756ng/ml，高于正常上限800倍。但患者一般情况尚可，肝功能基本正常，可以行介入治疗来控制肿瘤发展。

患者在完善一系列检查后，夏教授团队于6月23日对其行肝动脉化疗栓塞术。术中治疗过程顺利，无任何不良反应。手术一结束，患者就对着夏教授竖起大拇指，感谢夏教授亲自为其行介入治疗。术后第2天，患者各项生命体征稳定，顺利出院。经随访，目前林先生食欲、自我感觉均较前有所改善。

夏景林表示，“在临床实践中，我常常遇到许多晚期肝癌患者，被多家医院或数位专家判定不适合做介入。这些患者难道真的就没有一点办法了吗？自2001年起，我尝试减少介入时化疗药物的剂量、合理确定介入间隔时间等方法来治疗传统上认为介入禁忌的晚期肝癌，至今已超过1000例，总体上安全有效。此例患者晚期肝癌，肿瘤巨大、弥漫，肿瘤体积超过肝脏70%，按目前的诊疗常规并不适合行介入治疗，但经过仔细术前诊断与分析，术中减少化疗药的应用，超选择肿瘤血管栓塞之后，患者成功实施介入治疗，并于术后第2天就顺利出院了。”

夏景林介绍，介入治疗的适用范围比较广，是中晚期肝癌主要的治疗方法，也还可以起到一个很好的诊断作用。治疗方面主要适用于以下情况：①肿瘤数目较多（3个以上）；②分布范围较广（肝左右叶弥漫性分布）；③肿瘤较大（直径8cm以上）；④肿瘤紧贴或侵犯肝内血管；⑤其他不适合手术切除的情况。当然介入治疗的前提是病人全身情况能耐受介入治疗。

同时，他提醒，以下情况一般来说不适合作介入治疗：①显著异常的肝功能特别是有明显黄疸的；②中等量以上的腹水；③门脉主干完全被癌栓堵塞；④肿瘤巨大，超过肝脏体积70%者；⑤其他全身情况不允许者。如：明显的出血倾向，严重感染未控制的，白细胞低下、肾功能衰竭等。（温州医科大学附属第一医院供稿）